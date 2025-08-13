Le trattative sul tavolo. Beltran pronto a salutare. Lo Zenit offre 10 milioni. E rispunta l’idea Calabria

Lucas Beltran lascerà la Fiorentina. Questa somiglia ormai a una certezza dopo la doppia esclusione tecnica dalle sfide con Nottingham e Manchester. Stefano Pioli non guarda troppo a dinamiche di mercato per compiere le proprie scelte, mentre i dirigenti sono ancora scottati dal rifiuto al Flamengo. Negli ultimi giorni intorno al Vichingo si sono alternati i suoi agenti. Nel ritiro di Manchester di qualche giorno fa è piombato il fratello manager Federico, nelle ultime ore l’altro procuratore che ne cura gli interessi si è localizzato in Toscana a livello social. La Fiorentina attende nuove proposte, magari anche meno allettanti di quella del Flamengo, purché a titolo definitivo. In questo senso si è fatta largo l’ipotesi Zenit San Pietroburgo (ci sarebbe anche lo Spartak Mosca) che lo stesso attaccante guarderebbe con maggior favore rispetto a un trasferimento in Brasile. Niente di ufficiale al momento, ma la proposta potrebbe essere intorno ai 10 milioni. Che tutto sommato alla Fiorentina potrebbero anche andare bene se conditi con qualche bonus. Pradè attende passi ufficiali, consapevole di dover piazzare Beltran entro le prossime due settimane.

Anche perché contestualmente il club viola sta cercando un altro attaccante. Caratteristiche differenti da quelle di Beltran e più simili a quelle di Kean, ma è chiaro che la cessione dell’argentino aumenterebbe la disponibilità economica per la nuova punta. Nomi noti. Da Shpendi (per il quale servono comunque 10 milioni) a Siwe, passando per Harder (difficile che lo Sporting lo ceda in prestito) e Daku (costo 8 milioni), fino al solito Ioannidis, tenuto sempre in piedi nonostante costi vertiginosi. Ma il greco piace a Pradè, che col tesoretto Beltran potrebbe riprovarci. Magari dopo aver conosciuto il risultato di domani sera, con il Panathinaikos impegnato nella gara di ritorno del turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtar.

L’altra priorità rimane quella di sistemare la fascia destra. Le valutazioni su Fortini sono in corso, ma parallelamente vanno avanti anche discorsi su altri calciatori. Zortea rimane un obiettivo sul quale sembra piombato anche il Crystal Palace. Nella giornata di ieri è tornata a circolare la candidatura di Davide Calabria, svincolato e fedelissimo di Pioli. Di fronte a una pretesa d’ingaggio giusta la Fiorentina potrebbe pensarci negli ultimi giorni di mercato. Confermata a centrocampo l’idea Nicolussi Caviglia in attesa di capire il futuro di Mandragora.