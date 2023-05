Lady Radio dall’alba a notte fonda: tutto in diretta Toscana Tv ed Rtv38, la giornata più lunga

Lady Radio è in campo: oggi Viola day bis. Alle 6,30 c’è Alba viola, dalle 9,30 alle 10,30 Caffè viola seguito da mezz’ora di Cronaca viola, dalle 12,30 alle 14 tradizionale appuntamento di Radio Viola, dalle 15,30 alle 16,30 Archivi Polverosi (Alberto), dalle 20 collegamento diretto con Roma fino all’inizio della radiocronaca curata da Mario Tenerani con Duccio Mazzoni e in studio Federico Sartoni. Anche le tv locali in campo: Toscana Tv ha in palisesto dalle 17 speciale Telegram con Alessio Poggioni e a seguire Casa Viola con Giacomo Guerrini fino al dopo gara. Su Rtv38 dalle 19 diretta no stop con collegamenti da Roma e ampio prepartita che porterà a una autentica maratona che si concluderà a notte fonda con Lorenzo Marucci, Luis Laserpe, Gianfranco Monti e tanti ex viola in studio.