La Fortis riparte dal tecnico Magera Doppia cessione per lo Scandicci

In Eccellenza la notizia più interessante di questo fine settimana riguarda la Fortis Juventus che finalmente si rimette in moto. La società borghigiana ha comunicato che il nuovo allenatore per il 2023-24 sarà Nicola Magera che nelle ultime due stagioni ha guidato gli Under 15 Nazionali della Fiorentina. In precedenza nella stessa categoria il tecnico aveva allenato Empoli, Spezia e Sampdoria. Con l’arrivo del nuovo allenatore dovrebbe decollare anche il mercato con il direttore sportivo Paolo Banchi al lavoro per rimpiazzare le partenze di Costa e di Bruni e molto probabilmente anche quella di Alessandro Donatini (’97) centrocampista, figlio d’arte che secondo indiscrezioni andrebbe a giocare in serie D.

A Scandicci, continua lo sfoltimento della rosa con le ultime cessioni del giovane centrocampista Edoardo Bartolozzi (2004) e di Leonardo Saccardi (’98) attaccante che andranno a vestire la maglia del Poggibonsi allenato dal fiorentino Stefano Calderini. Ancora novità in entrata alla Lastrigiana. Il decimo giocatore acquistato dalla società del presidente Samuele Vignolini si chiama Kristian Palaj (’96) attaccante centrale che vanta esperienze con il Lanciotto Campi, Montecatini, Massese, Cenaia; nell’ultima stagione con l’Athletic Calenzano in Promozione.

In casa Rondinella Marzocco ci sono altre new entry. Si tratta di Tommaso Pecchioli (1995), attaccante proveniente dal Firenze Ovest e di Filippo Bartolini (’02), difensore che nella passata stagione ha giocato con l’Antella. Nelle ultime ore il direttore sportivo Alessio Mamma ha perfezionato anche l’acquisto di Lorenzo Marangon (2000), esterno alto che l’anno scorso giocava con l’Isolotto.

Nel Firenze Ovest si registra il ritorno Riccardo Vanni (’96) centrocampista che non rimane al Porta Romana come pure Carlo Alberto Caschetto (’94) tornato al Grassina.

Per quanto riguarda il Signa 1914 il diesse Alessio Nunziati avrebbe concluso molte riconferme: Gianmarco Alesso (’00), attaccante, Edoardo Gentili (’03), Samuele Tempestini (’02), Tommaso Capochiani (’98), Jacopo Franzoni (’00), Samuele Nencini (’01), Stefano Becagli (’99) e Matteo Camerini (’04) tutti difensori; Angelo Coppola (’86), Samuele Dallai (’03), Giuliano Diegoli (’95), Manuel Mosca (’04). Invece, non resteranno in gialloblù, Edoardo Di Biasi (’01), difensore, Filippo Vitrani (’04) centrocampista che passa al Ghivizzano, Pietro Tempesti (’01) centrocampista. Invece, Tommaso Paoli (’04), difensore sarà girato in prestito.

Infine, la Terranuova Traiana dopo l’acquisto del portiere Giona Fedele proveniente dalla Lastrigiana, si è assicurata Alessandro Massai, 1998, centrocampista, ex Città di Castello. Gli acquisti precedenti: Bega, Neri, Cioce e gli attaccanti Sacconi, Taflaj e Redi.

Giovanni Puleri