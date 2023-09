La Città Metropolitana celebra le sue Olimpiadi

Si alza il sipario sulla terza edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze. La manifestazione avrà inizio l’11 settembre con la cerimonia di inaugurazione nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, dove arriverà la Fiaccola che partirà da Montespertoli. La conclusione il 7 ottobre nel comune di Scarperia e San Piero. L’organizzazione tecnica è affidata a Uisp Firenze, col contributo di Coni, Cip e Sport e Salute. Il progetto nasce da un’idea di Nicola Armentano, delegato allo sport della Città Metropolitana. "Attraverso il richiamo alla dimensione Olimpica - dice Armentano - l’evento rappresenta la volontà di rilanciare la conoscenza e la pratica sportiva soprattutto tra le giovani generazioni, anche per prevenire e contrastare fenomeni sempre più diffusi di abbandono della pratica sportiva. Di rilievo l’aspetto sociale e la tutela della salute".

Saranno quasi 30 le discipline in cui si cimenteranno gli atleti normodotati, cinque invece le discipline per gli atleti paralimpici (canottaggio, tennis, pallanuoto, calcio inclusivo e bocce). Possono partecipare atleti che hanno frequentato nell’anno scolastico 20222023 una classe di una scuola secondaria di II grado (quindi 1419 anni) con sede nella provincia di Firenze, iscritti a società sportive operanti nella stessa area territoriale. Le competizioni sono programmate nell’arco di tutto il periodo, mentre una fase importante si terrà tra mercoledì 27 e venerdì 29 settembre con molti eventi, gare e partite che si disputeranno alle Cascine di Firenze nell’ambito dello Sport Village. Il Villaggio sarà allestito per l’occasione, con apertura dalle 9 alle 17, nella zona compresa fra Piscina Le Pavoniere, Piazzale del Re e Piazzale Kennedy, raggiungibile anche con il tram. Grazie a specifici accordi con Autolinee Toscane saranno a disposizione delle scuole i servizi navetta. Previste per i più piccoli (alunni delle scuole primarie) iniziative e giochi propedeutici all’attività sportiva, coordinate da laureati del Corso di scienze motorie, sport e salute dell’Università di Firenze.

La manifestazione è stata presentata ieri presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi sede della Città Metropolitana, presenti Nicola Armentano, delegato allo sport della Città Metropolitana; Marco Ceccantini, presidente dell’Uisp Firenze; Enrico Marone, delegato della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze; i sindaci di alcuni Comuni coinvolti e varie personalità. Tra i partner Banca Alta Toscana e Mukki Latte.

Francesco Querusti