Il San Donato è sprecone. E il Trestina ne approfitta

San Donato Tavarnelle

1

Trestina

1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1) Manzari 6,5; Sichi 6,5 (83’ Forconi sv), Nobile 6, Videtta 6, Frosali 6,5; Marianelli 6 (76’ Belli), Bellini 6,5, Calamai 6,5 (86’ Burato sv); Barazzetta 6,5 (62’ Neri 6), Papalini 6,5, Lucatti 6 (74’ Panicucci 6). All. Collacchioni 6.

SPORTING CLUB TRESTINA (4-1-2-3) Fiorenza 6,5; Irione 6,5, Contucci 6, Sensi 6,5, Dottori 6; Omohonria 6,5; Marietti 6 (50’ Farneti 6,5), Gramaccia 6 (61’Menghi 5); Di Nolfo 6 (91’ Montani 6), Tascini 6,5, Belli 6,5 (78’ Soldani 6), All. Ciampelli 6.

Arbitro: Giordani di Aprilia 5.

Marcatori: 43’ Papalini, 64’ Farneti.

TAVARNELLE - Partita bella a tratti che si accende sul finire del secondo tempo complice anche un arbitraggio non certo impeccabile che scalda gli animi in campo e sulle panchine. Il San Donato Tavarnelle visto ieri al Pianigiani contro lo Sporting Club Trestina non è stato entusiasmante nel gioco, spesso ha subito gli avversari, ma ha saputo tenere sotto controllo la gara ed è stato raggiunto sul pari solo per una svista dell’arbitro che non concede una punizione sulla tre quarti gialloblù e apre la via verso il gol agli umbri.

I primi 15 minuti del primo tempo sono altalenanti con una leggera prevalenza del Trestina in bianconero. Poi i chiantigiani prendono coraggio e Barazzetta e Bellini provano a dare ritmo al gioco. In particolare al 15’ doppia occasione gialloblù: prima Barazzetta serve Bellini con un pallone morbido dalla destra ma il 10 giallo blu trova la coordinazione giusta. Quindi Lucatti su cross di Bellini non trova la porta. Al 20’ prova a pungere il Trestina con Di Nolfo ma il tiro va fuori. Al 21’ Fiorenza neutralizza Bellini. Mentre al 23’ Manzari si distende in tuffo sulla sinistra e leva dal sette una botta al volo da 25 metri di Irione. Su finire di primo tempo sono i chiantigiani a trovare il gol. Al 43’ punizione di Bellini al centro per Papalini che di testa porta il San Donato Tavarnelle in vantaggio.

Nella ripresa ci vogliono dieci minuti per vedere un’occasione: punizione di Bellini, devia Fiorenza. Al 64’ il Trestina trova il pareggio: contatto su Bellini, ma l’arbitro Giordani fa correre, tra le proteste gialloblù, Farneti penetra in area di rigore e di piatto supera Manzari. Prova a reagire il San Donato Tavarnelle con Frosali che all’81’ serve in mezzo Sichi ma calcia fuori. Poi una punizione di Bellini non trova il tocco vincente di Papalini. La gara finisce in parità dopo 6 minuti di recupero.