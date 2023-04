Il Palagiaccio va a Patti per la volata promozione

di Andrea Pratellesi

Il momento più atteso della stagione è arrivato. Oggi cominciano i play off del Girone Sud di A2, e per il secondo anno consecutivo Il Palagiaccio PFF è pronto a giocarsi le sue carte nella corsa all’unico pass per la promozione in serie A1: l’anno scorso il percorso si fermò subito al primo turno, adesso l’obiettivo è provare a spingersi un po’ più avanti, anche se l’avversaria della serie dei quarti di finale – al meglio delle tre partite - non è certo di quelle più abbordabili. Il quinto posto finale nella regular season ha regalato infatti l’accoppiamento con le siciliane dell’Alma Patti, che hanno chiuso quarte ma che non hanno mai nascosto le loro ambizioni di salto di categoria: gara uno è in programma oggi alle 17 a Patti, poi gara due si giocherà a San Marcellino giovedì prossimo alle 17, mentre per l’eventuale bella si tornerebbe in Sicilia domenica 30 aprile in virtù del miglior piazzamento finale dell’Alma.

"Sarà una serie difficilissima – conferma il coach della PFF Stefano Corsini – perchè loro sono l’unica squadra che può pareggiare la nostra forza in area grazie a giocatrici del calibro di Pilabere, Sarni e Verona. Dovremo limitare la forza delle loro esterne cercando di non farci coinvolgere nel clima di battaglia che solitamente troviamo nel Palasport di Patti, ma per avere chance di qualificarci per la semifinale sarà fondamentale che tutte le mie giocatrici rendano al loro meglio".

Una squadra che è partita già ieri mattina per la Sicilia e che fra l’altro è ridotta ai minimi termini dalla sfortuna: oltre al forfait di Reani – stagione finita già da un paio di settimane, giovedì si è operata al ginocchio destro – anche Capra potrebbe non essere della partita, tant’è che coach Corsini ha convocato anche le giovanissime classe 2008 Isabella Torricini e Alice Del Piano, con quest’ultima già lanciata per ben 14 minuti in campo nell’ultima partita contro Umbertide.