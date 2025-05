Il 18 maggio la terza edizione di 'Lo sport oltre i confini'

Firenze, 15 maggio 2025 - Una giornata all’insegna dello sport, dell’integrazione, della conoscenza e del divertimento. L'appuntamento è per questa domenica, 18 maggio, dalle ore 10 alle 17.30, al campo di atletica 'Bruno Betti' di Soffiano, a Firenze, per la terza edizione dell'evento 'Lo sport oltre i confini', organizzato da Caritas Firenze in collaborazione con Fondazione solidarietà Caritas Ets e grazie al supporto dell'ufficio Young Caritas. L’iniziativa, si legge in una nota del Comune di Firenze, è totalmente gratuita e aperta è destinato a tutte le famiglie con bambini dai 3-4 anni fino ai giovani di 20 anni che avranno la possibilità di cimentarsi in tornei, giochi e prove sport di calcetto, freccette, ping-pong, pallavolo, basket , dodgeball e atletica. Tutti saranno seguiti da istruttori qualificati messi a disposizione delle società che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, ci saranno i gonfiabili per i bambini più piccoli e attività ludiche come il truccabimbi e molto altro. Previsto anche un momento di animazione musicale grazie all’associazione Volont Music. Nel dettaglio alle ore 10 si potranno fare le registrazioni poi, dalle 10.30, ci saranno appunto giochi, laboratori, prove sport. Il pranzo, si spiega ancora nella nota di Palazzo Vecchio, sarà offerto dagli organizzatori. "Lo sport parla un linguaggio universale ed è uno strumento per favorire la conoscenza reciproca, l’inclusione e l’integrazione - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - credo molto nella rivalsa sociale che lo sport può aiutare a dare non solo per migliorare la qualità della propria vita ma anche per cambiarne prospettiva. Per questo mi auguro che, grazie a questa giornata, qualcuno dei partecipanti sia invogliato a continuare a fare sport. Ringrazio Caritas e tutte le società sportive che sostengono questa giornata". Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente a questo link: https://www.caritasfirenze.it/ninja-forms/30pm96/: si dovranno inserire nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. È inoltre richiesto se si vuole partecipare o meno al pranzo.