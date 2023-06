I tesserati sono in calo Appello a seguire i corsi per cronometristi

Dalle varie sezioni toscane della Federazione Italiana Cronometristi (sono 619 i tesserati in Toscana che si occupano di varie discipline sportive e la loro presenza è indispensabile in tante gare ciclistiche), arriva la segnalazione di tesserati in calo e quindi l’esigenza di avere adeguati ricambi e rinnovamento. Da qui l’appello per coloro che desiderano diventare cronometristi, con l’istituzione di un corso regionale.

Occorrono più di 18 anni e non più di 65 e le iscrizioni vanno inviate per email a [email protected]