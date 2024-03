I Guelfi a caccia del bis. Arrivano i Lazio Marines

La stagione dei Guelfi Firenze è ripartita da due settimane e, nei primi due episodi del massimo campionato italiano di football americano, i viola hanno raccolto una sconfitta nell’esordio sul fangoso campo di Varese ed un netto successo nel debutto casalingo contro gli Warriors Bologna. Un avvio che ha confermato le indicazioni della vigilia: i Guelfi dopo aver vinto il titolo nel 2022 e giocato la finale nel 2023, sanno che questo anno il livello competitivo del campionato si è alzato e che quindi ripetere i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni non sarà facile.

I Guelfi quindi, supportati da importanti realtà del territorio come Estra e StilliSolution, che da anni collabora con la Fiorentina e adesso supporterà anche i viola del football, si preparano a tornare in campo per il terzo appuntamento della loro stagione, ovvero per la sfida contro i Lazio Marines, una formazione sicuramente più competitiva di quella degli Warriors Bologna.

L’appuntamento è oggi al Guelfi Sport Center, dove a partire dalle 15 la squadra di coach Jeremy Males andrà a caccia del secondo successo della sua stagione. Il defensive coordinator Filippo Paciaroni alla vigilia dell’incontro ha dichiarato: "dopo una prima partita condizionata dal meteo e difficile da valutare, abbiamo offerto un’ottima prestazione nella seconda gara. Certo Bologna è un avversario giovane e un po’ inesperto, ma che non è stato preso sottogamba. Nella prossima partita spero che riusciamo confermare la nostra progressione e il buon lavoro che stiamo facendo."

I Guelfi, che si sono presentati ai nastri di partenza della stagione profondamente cambiati rispetto al recente passato, sanno che secondo i pronostici di esperti e addetti ai lavori non sono più visti come i favoriti per la conquista del campionato. La condizione di "underdog" però non dispiace al General Manager gigliato Edoardo Cammi, che spera di stravolgere power rankings e previsioni.

Durante l’off season Cammi ha lavorato sulla squadra e sullo staff, ma anche sul Guelfi Sport Center, che grazie all’intervento di Cover Max, nuovo sponsor della società, è stato ristrutturato e abbellito.

La casa dei Guelfi è stata rinnovata,e nella prossima sfida di Prima Divisione farà il suo esordio anche la classica maglia viola, dove per questo anno comparirà il nome di Toscana Aeroporti, che ha confermato la sua partnership con la società fiorentina.

Fabio Ferri