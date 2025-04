Half Marathon Firenze, 6000 in festa. Ecco i vincitori

Firenze, 6 aprile 2025 – Festa per 6000 in rappresentanza di 82 nazioni nell’edizione 2025 della Half Marathon Firenze abbinata anche alla non competitiva Vivicittà, manifestazione storica di Uisp, quest’anno dedicata alla pace, che si à corsa in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo, evento organizzato dal Comitato Uisp di Firenze presieduto da Gabriella Bruschi con general manager Marco Ceccantini, e i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Sport e Salute, Coni. In Toscana Vivicittà si è corsa anche ad Arezzo, Livorno e Siena.

Oltre 550 i volontari che hanno permesso la realizzazione della manifestazione, appartenenti alle società podistiche del territorio affiliate a Uisp. La due giorni era cominciata già il sabato mattina della vigilia, col Villaggio in piazza Santa Croce con le sue tante opportunità per visitatori e atleti. Tra i partecipanti anche oltre 650 Allievi e Allieve della scuola sottufficiali Carabinieri “Maritano” di Castello col comandate colonnello Massimiliano Sole. Il via è stato dato alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia, presente l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, sotto il gonfiabile Mizuno, nuovo sponsor tecnico dell’evento. Ed è così partita la festa per i podisti più accreditati e per tutti gli altri che puntavano semplicemente a godersi il percorso e le bellezze di Firenze. Dopo poco più di un’ora, col nuovo record della corsa maschile, i primi sono arrivati in piazza Santa Croce accolti dai volontari di Firenze in Rosa Onlus che hanno messo loro al collo le medaglie di partecipazione. Gli atleti hanno percorso una sorta di doppio anello tutto per le vie del centro storico per completare la distanza. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico. All’arrivo anche Marco Burgassi, presidente commissione cultura e sport del Comune di Firenze e Cosimo Guccione, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Nicola Armentano delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze.

Così all’arrivo

A vincere, dopo un arrivo serrato a due, Evans Kipkorir, del Kenia, che ha battuto il record della gara chiudendo in 1 ora 1’ 51” (superando il vecchio primato di 1:01’57” stabilito nel 2023). Battuto allo sprint Jean Marie Vianney Niyomukiza, burundiano tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, vincitore delle ultime tre edizioni della Notturna di San Giovanni.

Al terzo posto il primo degli italiani e dei toscani il fiorentino di Calenzano Emanuel Daniel Ghergut, atleta tesserato per l’Atletica Calenzano allenato da Francesco Galeotti, che è stato seguito e supportato negli ultimi due mesi dal Centro Zen Fisioterapia, uno dei partner tecnici dell’evento, al fine di metterlo nelle migliori condizioni possibili per ben figurare. Ha chiuso in 1:07’”59 sfiorando anche il proprio primato personale che è di 1:07’13” e facendo molto meglio del crono di due settimana fa alla maratonina di Pistoia in 1:11’37” . “Sono molto soddisfatto – ha detto Ghergut dopo l’arrivo – per una bella performance in una gara dove ho di fatto corso praticamente tutto il tempo da solo”.

Quarto lo svedese Axel Stralin (1:09’35”) e quinto il primo dei tesserati per società toscane toscane, il filippino Lorenzo Castro del GS Maiano. Poi il francese Sebastien Di Stefano e poi Lorenzo Martelli della Luivan Settignano 1:11’13”. Tra le donne vittoria a sorpresa della sudafricana Cana Peek, 29esima assoluta, che ha chiuso in 1:17’19” riuscendo prevalere sulla favorita annunciata Maria Gorette Subano, keniana, di 29 anni (1:17’55”). Terza Michaela Achter, tedesca (che ha chiuso in 1:17’’58”). Prima italiana, 11esima tra le donne e 115esima assoluta, Marina Paveglio dell’Atletica Dolomiti Friulane. Le società per numero di iscritti si sono classificate nell’ordine Polisportiva Ellera, Unione Sportiva Nave, La Fontantina, Il Fiorino, GS Maiano.

Le società a punteggio

La mezza per uno è stata vinta in campo maschile dalla coppia composta da Niccolò Babazzi e Fabio Marinelli; la mista è stata vinta da Filippo Gori e Tessa Palchetti (quinta coppia assoluta); tra le donne prime Anna Pasquini e Assunta Bellini, 12esima coppia assoluta.