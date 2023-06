Grande Festa di Paese al Campo Sportivo di Mercatale Val di Pesa, Promozione in Seconda Categoria

Grande festa di paese al campo sportivo di Mercatale Val di Pesa per la promozione in Seconda Categoria. La squadra dilettanti ha vinto i play off di Terza categoria con merito avendo battuto Bibe e Duccio Dini. Il presidente del Mercatale Massimo Gori, insieme al sindaco di San Casciano Roberto Ciappi, ha reso onore ai protagonisti della splendida cavalcata, gettando le basi anche per la prossima stagione con la presentazione delle singole squadre.

La squadra di Terza categoria, guidata da Francesco Pucci, quarta classificata nella stagione regolare, ha ottenuto il salto di categoria superando nei play off prima il Bibe per 1-0 e poi in finale, sul neutro dello Sporting Arno, il Duccio Dini per 3-2. Una squadra giovane che ha avuto il suo momento migliore nelle ultime 11 giornate di campionato ottenendo 10 vittorie e un pareggio con il San Vincenzo a Torri. Ma lo sguardo del Mercatale è già al futuro con Mauro Consigli confermato nel ruolo di responsabile tecnico, in sintonia con il tecnico Francesco Pucci che è in attesa di ottenere il patentino di allenatore per poter operare in categoria. La società ha confermato il gruppo dei giocatori, con il solo centrocampista Marco Serpi che lascia. Nel mirino alcuni giocatori per rinforzare la squadra. "Il nostro obiettivo - precisa Mauro Consigli - è quello di ottenere la salvezza in Seconda categoria senza patemi d’animo, evitando i play out. Si tratta di una squadra giovane con notevoli margini di miglioramento, che potranno consolidarsi nella prossima stagione". La preparazione inizierà in sede il prossimo 29 agosto.

Per quanto riguarda i giovani questo le squadre al via nella prossima stagione: Esordienti 2012 allenatore Elio Cresci, con il collaboratore Loriano Nuzzi; Pulcini 2013-14, allenatore Claudio Crisanu, ex Empoli femminile, insieme a Francesco Moriani; Primi Calci 2015-16, allenatore Francesco Uggetti e Alessia Tarchi; Piccoli Amici 2017, allenatore Simone Lasagni, che è anche il responsabile della Scuola calcio. Presente in organico una squadra femminile di calcio a 5 Amatori, guidata da Simone Lasagni e Alessandra Calosi.

Francesco Querusti