Scarperia (Firenze), 7 settembre 2020 - "Non è il fine settimana che nessuno di noi voleva, ma non ci arrendiamo". Così la scuderia Ferrari in vista della prova di Formula Uno al Mugello, primo storico Gran Premio nell'impianto di Scarperia. Il Covid ha sconvolto i programmi anche dell'automobilismo e nel giro dei Gran Premi c'è anche quello di Toscana.

Una grande opportunità per il territorio pur se ovattata dalle misure anti-covid, che porteranno nell'autodromo solo tremila persone al giorno da giovedì, primo giorno di prove, a domenica.

Un evento che gli addetti ai lavori già considerano una grandissima festa e un grandissimo spettacolo in un autodromo all'avanguardia per gli standard di sicurezza e sostenibilità e su un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo per piloti e vetture. Festa all'interno della festa: la casa del cavallino di Maranello correrà infatti il Gp numero 1000.

Intanto, mentre arrivano i primi camion dell'organizzazione, ci sono i provvedimenti per la viabilità.

L'ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto: la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia ed il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada sulla S.P. n°42 “Di Luco o del Bagnone” dall’intersezione nei pressi del bivio di Figliano fino all’intersezione a rotatoria con la strada vicinale Via Buozzi, nel Comune di Scarperia e San Piero, dalle ore 6.00 del 10/09/2020 alle ore 20.00 del giorno 13/09/2020; la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla S.P. n° 42 “Di Luco o del Bagnone” dall’intersezione a rotatoria con la strada vicinale Via Buozzi fino all’intersezione con la S.P. n.°503 “Del Passo del Giogo” dalle ore 6.00 del giorno 08/09/2020 alle ore 20.00 del 13/09/2020, nel Comune di Scarperia e San Piero; la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla S.P. n.503 “Del Passo del Giogo” dal bivio in prossimità del ristorante Il Palagio fino all’intersezione con la S.P. n°42 “DiLuco o del Bagnone” dalle ore 6.00 del giorno 10/09/2020 alle ore 20.00 del giorno 13/09/2020, nel Comune di Scarperia e San Piero.