Firenze, oltre 6 milioni di euro per gli impianti sportivi. Ecco come saranno investiti

Firenze, 5 marzo 2024 - Ammonta a 6,4 milioni di euro l'investimento del Comune di Firenze per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali. Lo ha ha reso noto l'assessore allo sport Cosimo Guccione che in queste settimane andrà a inaugurare le nuove centrali termiche ed energetiche e gli impianti di illuminazione a led. "Questi interventi permetteranno anzitutto di ridurre l'inquinamento - ha sottolineato Guccione - e, contemporaneamente, renderanno maggiormente sostenibile la gestione delle strutture grazie alla riduzione dei costi delle bollette per le società concessionarie degli impianti sportivi".

Per le piscine sono stati investiti 2,5 milioni. Sono state interessate le micropiscine Iti, Isolotto e don Minzoni e la piscina Nannini a Bellariva. In queste quattro strutture sono stati realizzati anche impianti fotovoltaici ed è stato effettuato il rifacimento degli impianti di filtrazione con l'inserimento di vasche di compenso. A 2,5 milioni di euro ammonta lo stanziamento per il velodromo delle Cascine, lo stadio Gino Bozzi, i complessi sportivi Assi Giglio Rosso, Albereta, Sorgane e La Trave, la palestra di pattinaggio Le Torri, il PalaValenti, gli impianti sportivi Padovani, Grazzini, Boschi, Bacci, Brozzi, Pontormo.

Il Comune ha inoltre investito 1,4 milioni euro per lo stadio di atletica Ridolfi, le palestre Fois e San Niccolò e l'impianto sportivo di via del Filarete.