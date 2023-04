«Firenze Ladies Open», il grande tennis femminile in riva all’Arno

Firenze, 19 aprile 2023 – «Firenze Ladies Open»: un torneo internazionale femminile di tennis del circuito WTA 125 che si disputa per la prima volta in Italia. Si giocherà dal 14 al 21 maggio sui campi in rosso del Match Ball Firenze Country Club, inserito nel programma dei festeggiamenti per i primi 50 anni di vita del circolo fondato da Roberto Casamonti sui resti di una vecchia casa colonica e che oggi conta 16 campi.

Così, dopo l’ATP 250 maschile che si giocò nello scorso ottobre al Pala Wanny, la nuova casa fiorentina del volley, questa volta sarà il tennis rosa a entusiasmare il pubblico con uno spettacolo che si annuncia di altissimo livello.

L’evento, che debutta con una formula del tutto nuova, si svolgerà in contemporanea alla seconda settimana degli Internazionali di Roma e, oltre alle giocatrici già iscritte in base alla classifica (tutte dal 52° al 120° posto), ve ne saranno altre che vi si aggregheranno dopo essere state eliminate nei primi giorni del torneo romano, alle quali verranno concesse wild card. Fra i nomi già sicuri in tabellone ve ne sono già molti di grande interesse. Fra questi, due azzurrine della squadra di Billie Jean King Cup (la Davis al femminile) capitanata da Tathiana Garbin che vincendo sabato scorso a Bratislava il turno preliminare contro la Slovacchia si è guadagnata la promozione alle finali di novembre: Jasmine Paolini, la ventisettenne di Castelnuovo Garfagnana, attuale 66 al mondo; e la ventiquattrenne riminese Lucia Bronzetti (79). Poi ancora un’altra presenza importante: quella della bolognese Sara Errani (85), ex numero 5 e finalista al Roland Garros nel 2012 e a Roma due anni dopo. Mentre fra le straniere al momento spiccano i nomi della ceca Karolina Muchova (52), della egiziana Mayar Sherif (61) e della canadese Eugenie Bouchard che, dopo essere stata la numero cinque e aver disputato la finale Slam a Wimbledon nel 2014, è stata fermata da seri infortuni e vuol ripartire proprio da Firenze per risalire in classifica.

La presentazione dell’evento è stata fatta nella club house del circolo; hanno portato i saluti il vicepresidente Leonardo Casamonti, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il consigliere con delega allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano e il consigliere della Federtennis e padel Guido Turi. Mentre il direttore del torneo Mauricio Rosciano ha fornito i dettagli tecnico-organizzativi.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – È possibile acquistarli su TicketOne: questo il link per entrare direttamente nella sezione: https://www.ticketone.it/artist/firenze-ladies-open/. Prezzi biglietti giornalieri (sessione unica a partire dalle ore 11): da 5 a 32 euro; abbonamento: 110 euro. Per i tesserati della FITP è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto.