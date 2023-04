Firenze e il football Usa, legame storico L’Italian Bowl si giocherà negli Stati Uniti

C’è un filo rosso che lega Firenze con la storia del football americano. E’ qui infatti, allo stadio Franchi, che si è giocata la prima partita di questo sport, l’1 gennaio 1945 nel pieno della seconda guerra mondiale. E da qui, coi Guelfi, squadra fiorentina campione d’Italia che è stata lanciata la partita dell’Italian Bowl, la finalissima del campionato italiano di prima divisione che si terrà per la prima volta negli Stati Uniti, a Toledo, Ohio, l’1 luglio prossimo.

La presentazione ufficiale si è tenuta ieri mattina nella sede del Consolato Usa a Firenze, alla presenza della Console generale, Ragini Gupta, del vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini, del sindaco di Toledo, Wade Kapszukiewicz, dei vice presidenti della Fidaf Fabio Tortosa e Francesco Cerra.

Nel pieno dell’offensiva per lo sfondamento della linea Gotica, a capodanno 1045, si sfidarono al Franchi una rappresentativa dell’Us Army e della Us Air Force. Negli anni avvenire i tornei di football americano tra i militari delle basi Nato italiane sono stati elemento di curiosità, e vero e proprio motore del movimento. L’Italian Bowl, che di fatto è il Super Bowl italiano, sarà l’evento culminante delle celebrazioni per la Festa dell’Indipendenza americana e sarà accompagnato da una serie di iniziative collaterali volte a favorire lo scambio interculturale tra i due Paesi.

Il 1° luglio 2023, la finale si terrà allo stadio "Glass Bowl" dell’Università di Toledo. La partita sarà trasmessa in diretta Tv via cavo negli Stati Uniti e visibile in Italia in prima serata. Aspettando l’evento a stelle e strisce, oggi alle 15 all’Otel Stadium, ci sarà l’incontro tra Guelfi e Panthers di Parma. A presentare l’incontro di oggi una delegazione delle due squadre, che saranno in campo. All’Italian Bowl sarà il soprano Mariam Battistelli a cantare gli inni nazionali americani e italiani. Attualmente si esibisce al Teatro alla Scala di Milano ed è una delle più grandi stelle emergenti dell’opera lirica in Europa. È anche un’ex giocatrice di football americano. Ha giocato nel campionato femminile italiano fino a qualche anno fa.

Fabrizio Morviducci