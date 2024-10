Comune di Firenze, risorse per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Firenze, 9 ottobre 2024 - Il Comune di Firenze investe 200mila euro per abbattere le barriere architettoniche e rendere sempre più accessibili sia il Mandela Forum a Campo di Marte che la piscina Nannini di Bellariva. Il via libera ai lavori c'è stato con l'approvazione, nella scorsa giunta, dell'apposita delibera presentata dall'assessora allo sport Letizia Perini.

“L’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi – sottolinea l'assessora Perini – sono due priorità di questa amministrazione così come l'integrazione nello sport delle cittadine e dei cittadini con disabilità. Grazie a questo investimento Mandela e Bellariva saranno due impianti completamente accessibili da parte di tutti". L’intervento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è finalizzato al rifacimento dei viali di accesso dei due impianti: quello da viale Malta per il Mandela Forum e quello che si trova sul retro degli spogliatoi per quanto riguarda la piscina Nannini. Anzitutto verranno demoliti il manto stradale superficiale, gli strati sottostanti e il cordolo in calcestruzzo. Subito dopo verrà posato il nuovo manto, installati i nuovi cordoli e sostituiti pozzetti e griglie presenti.