Viareggio Cup, la Fiorentina schianta il Monterosi e blinda il primo posto nel girone

Un'immagine della sfida tra Fiorentina e Monterosi

Pietrasanta, 25 marzo 2023 – Tre vittorie convincenti in tre gare per la Fiorentina impegnata al Trofeo di Viareggio. I baby viola, dopo le travolgenti vittorie contro New York e Serravezza, hanno schiantato per 4-0 anche il Monterosi, chiudendo il filotto di risultati utili. La gara si è giocata oggi, sabato 25 marzo, allo stadio XIX Settembre di Pietrasanta.

I viola, già sicuri del passaggio agli ottavi, si sono imposti grazie a una doppietta di Sene e le reti di Mignani e Ievoli. La squadra di Papalato blinda il primo posto nel girone e aspetta gli avversari degli ottavi dalle ultime gare dei giorni.