Entusiasmo, euforia e curiosità. Mercato della Fiorentina: le reazioni dei tifosi viola

Firenze, 5 febbraio 2025 – Euforia, entusiasmo e soprattutto curiosità. Sono le sensazioni che si respirano tra i tifosi della Fiorentina girando per le strade e i bar della città. Tutto questo grazie ai colpi di mercato del club di Rocco Commisso, la maggior parte messi a segno nelle ultime ore di questa sessione invernale.

Aspettative sui nuovi acquisti

I nomi di Zaniolo e Fagioli hanno aumentato la fiducia dei sostenitori tifosi viola, che adesso sognano di raggiungere traguardi importanti. «Sono abbastanza soddisfatto - dice Gianluigi -, adesso bisogna vedere come si comporteranno queste scommesse, specialmente Zaniolo. In ogni caso è innegabile che sia stato un ottimo mercato. Sono molto felice dell'arrivo all'ultimo momento di Fagioli, penso sia un grande acquisto«.

Reazioni contrastanti tra i tifosi

Grande soddisfazione tra i tifosi non solo per i nuovi volti arrivati al Viola Park, ma anche per come sono state le uscite. «La Fiorentina si è molto rinforzata, soprattutto perché la società è andata a colpire i cosi detti rami secchi - spiega Gianni -. Ci siamo liberati di molti giocatori scontenti che non servivano più a Palladino e ci siamo rinforzati con dei prospetti interessanti, come Zaniolo e Fagioli. Spero si possano rilanciare come hanno fatto Cataldi e Kean.»

Della stessa opinione anche Enrico, che non vede l'ora di vedere all'opera i nuovi calciatori a disposizione di mister Palladino. «Ho grandi aspettative, d'altronde anche Spalletti ha detto che ha piacere che tutti questi giovani possano essere rilanciati con la Fiorentina. Ovviamente sarà il campo poi a dire dove arriveremo. Ma dove può arrivare questa nuova Fiorentina? Nonostante il clima positivo che si respira, i tifosi tengono i piedi per terra, con la parola Champions che ad oggi rimane più un sogno.»

Prospettive per il futuro

«La vedo ancora dura per la Champions - dichiara Menny -. Sono più convinto che per l'Europa League ce la giocheremo ad armi pari con le altre squadre in gara. Direi che stiamo gettando le basi per poter arrivare tra le prime quattro nei prossimi anni«. Per Antonio: «È stato un calciomercato strano, mi dispiace un po' per Kayode, avrei preferito dare via Comuzzo.». Per Francesco: «Forse manca un vice Kean, e mi dispiace per l'addio di Sottil, lo avrei tenuto.». Per Noemi: «Tenendo Comuzzo, Commisso ha dimostrato finalmente di essere ambizioso. Folorunsho è stato un acquisto intelligente.«

Opinioni sui nuovi acquisti

Nelle ultime ore di mercato i viola hanno visto anche l'arrivo di Cher Ndour. Nome forse meno altisonante rispetto agli altri, ma che stuzzica la curiosità di alcuni tifosi, come Franco: «Non vedo l'ora di vederlo giocare, lo seguo da quando giocava nella Nazionale Under 19 e mi sembrava forte.». Quindi che voto merita questo mercato di gennaio? «Mi tengo sul 7 - dice Alessandro -. Gli esterni non servivano a Palladino, quindi è stato giusto darli via.» «È un mercato da 8 - esclama Marco - Dopo tanti anni finalmente possiamo ritenerci soddisfatti. La società ha fatto un gran lavoro: i criticoni avranno poco da dire stavolta.«