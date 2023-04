Fiorentina-Cremonese, che attesa a Firenze. I supporter viola: “Tutti allo stadio”

Firenze, 26 aprile 2023 – L’occasione è di quelle importantissime: la Fiorentina si gioca la finale di Coppa Italia nella serata di giovedì 26 aprile al Franchi contro la Cremonese.

Italiano: “Vogliamo prenderci un sogno”

La sfida di ritorno è attesissima. Dopo lo 0-2 dell’andata per i viola adesso ci sono altri novanta minuti importantissimi per la stagione della squadra di Commisso ma anche per la storia della società gigliata. E i supporter chiamano tutti allo stadio.

Le prevendite vanno avanti a ritmo sostenuto ma i tifosi puntano al tutto esaurito. Per questo la curva ha affisso uno striscione sul cavalcavia delle Cure: “Tutti allo stadio”, si legge. Una scritta in viola su campo bianco di diversi metri. C’è bisogno di tutta la città per un sogno. E proprio di sogno ha parlato Vincenzo Italiano in conferenza stampa presentando la sfida. Appuntamento dunque al Franchi giovedì 26 aprile con fischio d’inizio alle 21.