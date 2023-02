Sorteggio Conference League, la Fiorentina pesca bene. Ecco il Sivasspor

Un pallone da calcio (Foto Ansa)

Firenze, 23 febbraio 2023 - Saranno i turchi del Sivasspor gli avversari della Fiorentina agli Ottavi di Conference League, in programma il 9 ed il 16 marzo, con l'andata che si giocherà al 'Franchi' ed il ritorno in Turchia, allo stadio '4 settembre' (contiene circa 27.000 spettatori) di Sivas (città nel cuore dell'Anatolia che conta circa 310.000 abitanti). Seconda trasferta turca per i viola nella manifestazione, dopo la doppia sfida nel girone contro l'Istanbul Basaksehir.



Sorteggio accolto con favore a Firenze, sono stati evitati tutti i pericoli. Dal Villarreal al West Ham, passando per Nizza e Az Alkmaar (che sfiderà invece la Lazio). La gara di andata i viola la giocheranno tra la partita interna di campionato contro il Milan (in programma sabato 4 marzo alle 20.45) e la trasferta di Cremona (12 marzo). Quattro giorni ed i viola voleranno a Sivas per la sfida di ritorno, per poi chiudere il ciclo di ferro contro il Lecce al 'Franchi' domenica 19 marzo.



La squadra del Sivasspor, allenata dal turco Riza Çalimbay, non sta disputando un grande campionato e veleggia nei bassifondi della classifica, anche se nelle ultime partite prima dello stop del campionato a causa del violentissimo terremoto che ha colpito Turchia e Siria aveva rialzato la testa, ottenendo tre vittorie nelle ultime quattro partite e battendo anche il Besiktas. In Conference League ha vinto il suo girone con 11 punti, superando Cluj, Slavia Praga e Ballkani.



Fra i calciatori più rappresentativi occhio al nigeriano Musa (ex Leicester), all'eterno Gradel (35 anni, esterno offensivo anche lui ex Leicester, ma ha giocato anche con Leeds, St. Etienne e Tolosa), all'attaccante ecuadoriano Jordy Caicedo ed all'altro 'vecchietto terribile' della squadra, l'attaccante maliano Yatabaré, 37 anni ma che ha segnato già 11 gol in stagione.



Il quadro completo degli ottavi di Conference League:



AEK Larnaca - West Ham

FIORENTINA - SIVASSPOR

LAZIO - AZ ALKMAAR

Lech Poznan - Djurgarden

Basilea - Slovan Bratislava

Sheriff - Nizza

Anderlecht - Villarreal

Gent - Istanbul Basaksehir



Ricordiamo che il sorteggio odierno riguarda solo gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale, ancora non è delineato il percorso verso la finale di Praga. Il 17 marzo è in programma un nuovo sorteggio a Nyon che invece stabilirà gli accoppiamenti dei Quarti e gli incroci delle Semifinali.