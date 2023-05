Fiorentina, è di nuovo campionato: che sfida all’Arechi contro la Salernitana

Firenze, 2 maggio 2023 – Non c’è un attimo per rifiatare. La Fiorentina torna subito in campo nel turno infrasettimanale di Serie A. Il 5-0 contro la Sampdoria ha rappresentato una vera festa viola, in un Franchi gremito per ringraziare i giocatori per il raggiungimento, la scorsa settimana, della finale di Coppa Italia, che si giocherà il 24 maggio a Roma contro l’Inter.

Ma ora serve resettare, perché la squadra di Italiano è attesa da una sfida non sempice contro la Salernitana all’Arechi (calcio d’inizio mercoledì 3 maggio alle 18)

I campani sono lanciatissimi dopo il pareggio 1-1 contro il Napoli di cui ha parlato tutta Italia, visto che ha rinviato la festa scudetto che il San Paolo attendeva domenica 30 maggio.

E invece il gol di Dia, che ha dato l’1-1, rimanda le celebrazioni. La Fiorentina si avvicina alla sfida dell’Arechi forte di una serie di ottimi risultati. Ma l'ambiente che troverà sarà caldissimo. La Salernitana cerca i punti definitivi per rimanere in Serie A.

Ma intanto i viola devono anche cominciare a pensare alla doppia sfida di semifinale di Conference League contro il Basilea, altro crocevia della stagione. Insomma, se aprile era stato impegnativo, maggio sarà davvero il mese decisivo per la stagione viola con otto partite, di cui sei in 18 giorni.