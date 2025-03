Pepito Day, l’ultima partita di Rossi al Franchi. Le parole degli ex compagni e le formazioni ufficiali

Firenze, 22 marzo 2025 - E' cominciato il pomeriggio del Franchi, organizzato in onore di Giuseppe Rossi. Il Pepito Day si sta svolgendo sotto la fitta pioggia di Firenze, città che Pepito ha scelto per la sua ultima partita, quella che celebra la sua carriera e il suo talento, troppo spesso frenato dagli infortuni.

Nel pre partita hanno parlato alcuni suoi ex compagni nella zona mista allestita per l'occasione. Seba Frey ha fatto il punto anche sul momento viola. "E’ tornata l’euforia dopo la vittoria sulla Juventus, quella è una partita molto sentita. Oggi festeggiamo Pepito che è entrato nel cuore di tutti proprio per una partita contro la Juve". Con lui c'è anche Luca Toni, che parla di Kean. "Siamo qui per Pepito, è sempre bello tornare a Firenze. C’è chi invecchia meno e chi di più. Kean? E’ cresciuto tanto, l’ambiente viola gli ha fatto ben, diventerà un centravanti veramente forte". Il tecnico del Betis Siviglia, Manuel Pellegrini, potrebbe anche tornare al Franchi fra poche settimane per un'eventuale semifinale di Conference League proprio contro la Fiorentina. "Vediamo, mancano ancora due partite da giocare. Sarebbe una bella sfida con la Fiorentina. E’ una grande squadra con giocatori importanti, molto difficile da affrontare". Felice come un bambino Juan Manuel Vargas, arrivato appositamente dal Perù. "Sono molto contento di tornare dopo dieci anni. Sono felice di rigiocare qui al Franchi, è davvero un piacere. Mi è mancato tutto, sono curioso di rigiocare con tutti". Il professore di quella Fiorentina era David Pizarro. "Siamo saliti sul pulman ed è stato come tornare indietro, lo si fa sempre volentieri. Scherzavamo sul minutaggio, magari qualcuno resiste di più e qualcuno meno. Speriamo che sia un bello spettacolo per la gente che è venuta qui a vederci. Ricordi? Prima di tutto ricordo la sfortuna, perché siamo arrivati tre anni quarti senza andare in Champions, peccato. Però la cosa che a me piace dei tifosi viola è quando fanno il celebre coro “il pallone è quello giallo". Sul momento della Fiorentina. "Secondo me sta facendo una buona stagione, tutte le squadre sono li a giocarsi la Champions League, il sogno di questa piazza. Fagioli? Aveva bisogno di giocare, sono contento per lui perché domenica ha giocato una grandissima partita". Alle 18 il fischio d'inizio della partita. Pepito Team contro Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali. Pepito Team: Frey, Godin, Capdevila, Vidic, Criscito, Marcos Senna, De Rossi, Ruben Cani, Ilicic, Mario Gomez, Candreva. All: Manuel Pellegrini. A disposizione: Sirigu, De Vita, Piccini, Birghilotti, Fusi, Lupoli, Cigarini, Somigli, Mantelli. Fiorentina: Toldo; Jorgensen, Gonzalo Rodriguez, Badelj, Vargas; Pizarro, Aquilani, Borja Valero; Giuseppe Rossi, Toni, Batistuta. All: Roberto Dellapina. A disposizione: Mareggini, Barca, Giusti, Cinigiani, Dessena, Ceccherelli, Ardito, Riganò, Paggetti, Flachi.

