Maccabi Haifa-Fiorentina: orario, dove vedere la partita di Conference League

Milano, 7 marzo 2024 - Dopo il pareggio senza reti a Torino, contro la squadra di Juric, la Fiorentina torna in campo in Conference League per l'andata degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Questa sera - giovedì 7 marzo - alle ore 21 alla Bozsik Arena di Budapest, in Ungheria, la Viola è chiamata a mettere subito in chiaro le cose per quanto riguarda il passaggio ai quarti di finale. I toscani si rigettano nella terza competizione europea dopo aver chiuso il Girone F al primo posto, davanti a Genk, Ferencvaros e il Cukaricki, con la consapevolezza di essere una delle squadre più temibili di tutta la Conference League. Dall'altra parte il Maccabi Haifa è approdato a questa fase dopo aver battuto il Gent nei playoff (1-0 all'andata e 1-1 in Belgio). Se in campionato la squadra di Degu è una delle più forti, in campo europeo, inevitabilmente, le cose cambiano. Il pallino del gioco è lasciato spesso in mano agli avversari, per poi cercare di punire in contropiede grazie alla velocità dei terzini e delle ali, utili anche in ripiegamento, e davanti a Pierrot è richiesto assoluto cinismo nel punire alla prima occasione utile. Ad arbitrare la contesa ci sarà il lituano Donatas Rumsas, ad assisterlo i connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, mentre il quarto uomo sarà il Robertas Valikonis.

Le parole di Italiano in vista del match

Nella conferenza stampa pre partita, Vincenzo Italiano ha toccato diversi temi, a partire da quello più importante: ovvero che non esistono partite semplici in Europa. Di seguito le sue parole: "Ricominciamo questa cavalcata in Europa. Riparte contro un avversario che dobbiamo rispettare perché arrivano dall'Europa League e hanno fatto punti con avversari non di poco conto. Per me non esiste partita facile, quindi dobbiamo prepararla bene e non dobbiamo sottovalutare nulla. Dobbiamo metterla in difficoltà con quello che sappiamo fare. La condizione di alcuni è in grande crescita. Dobbiamo ottenere un buon risultato".

Inoltre, ha aggiunto una riflessione sul fatto di non giocare in Israele: "Giochiamo in campo neutro. In casa loro sarebbe stato diverso, è una bella bolgia. Comunque arriveranno dei tifosi per sostenerli. Si tratta di una partita tosta. Comunque speriamo tutti che si arrivi alla pace in Israele. Questa è una competizione che è al terzo anno e quest'anno ci sono tante squadre attrezzate per arrivare fino in fondo. L'anno scorso siamo riusciti a raggiungere la finale con partite difficili e anche quest'anno vogliamo giocarci questo trofeo fino alla fine".

In chiusura ha anche parlato di possibile turnover e cambi di formazione, con spazio a chi sta giocando meno: "Ci sarà spazio per tanti, anche per tutti. Far sentire tutti partecipi porta risultato, lo abbiamo visto in passato. C'è troppo poco tempo per recuperare energie, anche per i tanti viaggi e nella stagione scorsa la nostra forza è stata questa. Abbiamo bisogno di tutti e della motivazione di tutti. Riuscire ad avere la rosa fresca può darci vantaggi, sono sicuro che i giocatori si faranno trovare pronti".

Probabili formazioni

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola.

Dove vederla

La partita è trasmessa in diretta su Dazn e su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Le immagini della partita sono trasmesse in diretta streaming grazie alle applicazioni ufficiali di Dazn e Sky.