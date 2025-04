Matrimonio in vista per Lorenzo Amoruso: l’ex viola sposerà Afarin Mirzaei

Firenze, 26 aprile 2025 - Qualche anno fa indossava con orgoglio la maglia numero 5 della Fiorentina. Di professione difensore, ma se oggi chiedete ai tifosi viola un ricordo di Lorenzo Amoruso tutti vi diranno il gol a Bergamo nella finale di Coppa Italia del 18 maggio 1996.

Oggi Amoruso è uno stimato opinionista radiofonico, nel corso della settimana commenta le vicende della squadra viola e sul proprio profilo Instagram non è raro sentirlo commentare in generale la nostra Serie A.

Nelle ultime ore il suo nome è tornato a circolare per un motivo ben più romantico. L'ex difensore ha chiesto alla compagna Afarin Mirzaei di sposarlo con una serata da sogno organizzata al Four Seasons di Firenze. Cena che si è conclusa con la più classica delle proposte con tanto di anello.

"Ti amo non solo per quello che sei ma per quello che sono io quando sto con te". Questo il messaggio di Amoruso per la ragazza, di origini persiane e di circa vent'anni più giovane.

I due hanno sempre dichiarato di non percepire come un problema la differenza d'età e dopo il fidanzamento è stato tempo di proposta ufficiale, testimoniata con dovizia di particolari sui social, dove Lorenzo è seguito da 342.000 follower, anche grazie alla partecipazione a noti reality show come Temptation Island e Il Grande Fratello Vip, dove intervenne in diretta per fare una sorpresa alla sua ex compagna Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso con la compagna in una foto dalla pagina Instagram dell'ex calciatore

Nota anche la fine della relazione con l'ex Miss Italia, anche se Amoruso ha sempre voluto mettere da parte ogni tipo di polemica a riguardo.

Tempo e occhi solo per la compagna, commossa subito dopo la proposta. "Ho detto sì, mille volte sì. Non avrei mai immaginato che un giorno così semplice potesse diventare il più bello della mia vita. E oggi, con il cuore colmo di emozione, ho detto sì alla vita che ho sempre desiderato: una vita insieme a te. Sì, mille volte sì", ha commentato la ragazza su Instagram, pubblicando sul proprio profilo altre immagini di una serata da sogno.

"Non avevamo intenzione di ricominciare una nuova relazione ma col tempo ci siamo avvicinati sempre di più. Essendo iraniana ha una mentalità diversa da quella occidentale. Ha una laurea e voleva venire in Italia per emanciparsi da una realtà che lì è ancora difficile", ha dichiarato Amoruso in una recente intervista circa la loro relazione. Il matrimonio - data e luogo restano al momento top secret - sarà civile. Lorenzo è infatti cattolico (è nella storia dei Rangers Glasgow per essere stato il primo capitano cattolico nella storia del club scozzese), mentre Afarin è musulmana.