Fiorentina, Italiano verso la sfida da ex con lo Spezia: "Non vogliamo fermare la nostra risalita"

Firenze, 7 aprile 2023 - Archiviata la soddisfazione in Coppa Italia contro la Cremonese nella semifinale d'andata, la Fiorentina sta già vivendo la vigilia della partita contro lo Spezia. Vincenzo Italiano presenta così la sfida contro gli Aquilotti di Semplici, tramite il sito ufficiale del club.

“Vincere aiuta sempre, ti aiuta in qualsiasi circostanza a lavorare con molta più serenità, a trovare autostima, consapevolezza ed è chiaro che chiunque lavora per ottenere questi momenti, per lavorare con questo clima. In questo momento stiamo ottenendo grandi soddisfazioni, ma mi preme dire che assieme ai ragazzi ci siamo detti di non staccare questa grande attenzione e applicazione che stiamo mostrando, che è ciò che secondo me sta facendo la differenza, oltre alle qualità che abbiamo, che ci sta permettendo di ottenere quello che stiamo ottenendo. Non abbandoniamo questa strada, è quella che ci sta dando soddisfazioni”. Rappresenta sempre un problema preparare partite in così poco tempo? “Ormai abbiamo superato questo step, siamo dentro tantissimi impegni da inizio stagione. Impegni che diventano sempre più importanti, ormai da dentro o fuori. Abbiamo fatto l'abitudine a questo e siamo sempre lì pronti a ripartire partita dopo partita. C'è poco tempo per gioire, abbiamo praticamente solo la rifinitura, ma siamo pronti". Che partita pensa possa venire fuori? "Contro lo Spezia ci giochiamo tre punti, ci si gioca tanto, anche perché giochiamo davanti al nostro pubblico a cui vogliamo dimostrare il miglior lato nostro, la nostra voglia di far bene, sudare la maglia fino alla fine. Ancora ci sono trenta punti a disposizione per continuare in questa risalita. Non vogliamo certo fermarla adesso. Dobbiamo proseguire con quelle caratteristiche che stiamo mettendo in campo in queste ultime settimane, cercando di essere tosti”. Che Spezia si aspetta al Franchi? “L'avversario si gioca tanto, ma anche noi abbiamo tantissimi motivi per spingere ancora. Vogliamo continuare far bene. Lo Spezia ha grandi qualità, per questo va affrontata nel migliore dei modi". La squadra come sta? "Le vittorie ti permettono di recuperare più in fretta, le fatiche passano prima. Stiamo tutti bene, anche qualcuno che non era disponibile a Cremona per qualche linea di febbre: siamo tutti a disposizione”. Sono possibili rotazioni di formazione? “Qualcosa cambieremo, perché comunque abbiamo giocato mercoledì a Cremona, ma sono convinto che chiunque andrà in campo darà l'anima e chi subentrerà darà una mano ai compagni come nelle ultime partite. Da questo punto di vista siamo sereni".