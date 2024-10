Firenze, 28 ottobre 2024 – Niente trasferta per i residenti in Toscana (quindi per la grande maggioranza di tifosi viola) in occasione della sfida Genoa-Fiorentina in programma giovedì 31 ottobre allo stadio di Marassi alle 18.30. La decisione della prefettura del capoluogo ligure arriva in seguito agli scontri tra un gruppo di tifosi viola e gli ultras dell’Andrie in occasione della trasferta di Lecce.