Fiorentina vicina a Brian Rodriguez, post offensivo su Wikipedia poi rimosso

Firenze, 20 gennaio 2024 – Se arriverà alla Fiorentina, come sembra probabile, Brian Rodriguez (esterno sinistro uruguaiano) avrà un motivo in più per fare bene dopo l’offensivo commento, rimasto online per alcune ore (“la solita s… che prendono Pradè e Barone alla Fiorentina”), che un tifoso (probabilmente viola) ha aggiunto alla pagina su Rodriguez eludendo i controlli del sito. appena se ne sono accorti, i responsabili di Wikipedia hanno rimosso il commento. Rodriguez è nel giro della Nazionale uruguaiana con la quale vanta 21 presenze.