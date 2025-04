Fiorentina-Parma, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 12 aprile 2025 - Domani domenica 13 aprile allo stadio Franchi si disputerà la partita del campionato di serie A Fiorentina-Parma. Fischio d’inizio alle 15. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Nessun divieto di sosta è previsto in viale Fanti tra viale Malta e numero civico 203. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le eventuali attività commerciali su suolo pubblico presenti all'interno dell'area ospiti, rimarranno chiuse per l'intera giornata. Tutte le deviazioni delle linee del trasporto pubblico si possono trovare sul sito di Autolinee Toscane. È una gara molto importante: la Fiorentina, dopo il successo esterno in Conference League, deve ottenere i tre punti per sperare in un piazzamento europeo. La squadra di Palladino si trova a 52 punti. Il Parma è in piena lotta per non retrocedere: i ducali si trovano a 27 punti e sentono la pressione di Lecce (26 punti) e Empoli (24 punti).