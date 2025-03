Fiorentina-Panathinaikos: tifosi greci invadono il centro. Diversi senza biglietto

Firenze, 13 marzo 2025 - Sono arrivati alla spicciolata. Sono tanti, probabilmente troppi. I tifosi del Panathinaikos sono sbarcati a Firenze nelle scorse ore, diversi di loro non sono in possesso del biglietto d'accesso allo stadio. Al 'Franchi' potranno entrare in circa 1.200, pochi di più. A Firenze sono arrivati invece in 2.000. Complice chiaramente la bellezza della città da visitare a prescindere dalla partita. Stamani in centro si è visto qualcuno, anche se il grosso del contingente ellenico si muoverà da piazza Indipendenza, dove è sistemato il meeting point per i tifosi ospiti. Da lì saranno poi trasferiti allo stadio con una serie di apposite navette. Chi ha scelto di muoversi da solo ha visitato il centro in mattinata, sfruttando anche una finestra di bel tempo. Nessun momento di tensione, tifosi colorati di bianco e verde e tutto è scivolato via bene. Anche perché al di là della rivalità odierna, i tifosi del 'Pana' si rivelarono amici dei fiorentini nella trasferta ad Atene in occasione della finalissima dello scorso anno contro i rivali dell'Olympiakos. Nel pomeriggio il maltempo ha complicato i piani di chi ha programmato la visita del centro città, anche se in Piazza Duomo in diversi si stanno divertendo. Restano i divieti sulla vendita di alcool in centro e nelle zone limitrofe allo stadio. Dalla Questura la situazione resta monitorata costantemente, anche perché si registra l'arrivo in città di alcuni tifosi della Roma, da un paio di decenni gemellati con i 'Verdi' del Panathinaikos. Al momento non si registrano criticità, ma in serata ci saranno da gestire anche i tifosi ellenici che non sono in possesso del biglietto per entrare allo stadio. Alessandro Latini