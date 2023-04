Fiorentina, missione Europa: l’insidia polacca. Cabral: “Italiano mi ha aiutato a esplodere”

Firenze, 11 aprile 2023 – La Fiorentina si avvicina alla sfida europea in casa del Lech Poznan per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra viola farà il suo allenamento di rifinitura mercoledì 12 alle 10.45 al Centro sportivo “Astori” per poi partire alla volta di Poznan alle 14 sempre di mercoledì.

Dopo il pareggio interno contro lo Spezia (niente record di vittorie consecutive, ma striscia di risultati utili portata a 12 partite) la Fiorentina cerca continuità in un mese intensissimo e denso di impegni. Contro una squadra che subisce pochi gol, i viola dovranno cercare di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. Un impegno non da poco, contro un’avversaria impegnativa e che in casa gode della spinta di un pubblico molto caldo.

Mister Vincenzo Italiano recupera Milenkovic, Saponara e Terzic il che gli consente più soluzioni dal primo minuto e ritrova Amrabat dopo la squalifica scontata contro lo Spezia.

Difficile immaginare uno schieramento iniziale senza Cabral alla guida dell’attacco: il brasiliano è in grande forma, ha ritrovato la via del gol. In un’intervista al sito web “Cronache di spogliatoio”, Cabral ha raccontato il suo gioioso rapporto con il calcio e ha sottolineato i meriti di Italiano nella sua esplosione: "Il mister non molla mai. Italiano è un motivatore intenso, un allenatore che urla sempre e che vuole concentrazione. Non molla un centimetro, è un martello. Mi ha insegnato che non devo mai perdere il focus su quello che sto facendo: fin dal riscaldamento inizia a urlare per farci rimanere sul pezzo e concentrati. Mi ha detto che devo farlo se voglio essere un top. Questo passaggio mentale è uno di quelli che hanno fatto la differenza per la mia esplosione a Firenze".