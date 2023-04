Fiorentina-Spezia, viola a caccia del record. Probabili formazioni e tv

Firenze, 8 aprile 2022 – La Fiorentina affronta lo Spezia (ore 14.30, diretta tv su Dazn) con un obiettivo statistico e uno (più importante) di classifica. Quello statistico è portare a 10 il numero di vittorie consecutive in una sola stagione (record storico), quello di classifica è proseguire la rincorsa alla zona “europea”.

Davanti, però, c’è lo Spezia che non ha nessuna voglia di fare da spettatore e che deve conquistare punti per consolidare il suo inseguimento all’obiettivo salvezza. In più c’è il dente avvelenato degli aquilotti con il tecnico viola Vincenzo Italiano che scelse Firenze dopo aver portato lo Spezia in A e aver centrato la salvezza nella stagione successiva. In più, sulla panchina spezzina siede il fiorentino ed ex gigliato (ma sempre dal cuore viola) Leonardo Semplici.

Per quanto riguarda le scelte di Italiano, probabile un piccolo turnover obbligato visti i tanti impegni ravvicinati. In attacco dovrebbe toccare a Kouame (però in ballottaggio con Jovic) con Gonzalez, Bonaventura e Saponara a supporto. A centrocampo dovrebbe essere Castrovilli a fare coppia con Mandragora (Amrabat è squalificato).

In difesa rientra il centrale Milenkovic.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Kouame (Jovic). Allenatore: Italiano

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolau, Ferrer; Zurkowski, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Nzola, Maldini. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila