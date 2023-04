Fiorentina-Spezia, Italiano: “Perdere sarebbe stato troppo. Non accusiamo Igor, sta dando tutto”

Firenze, 8 aprile 2023 - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano analizza il pareggio contro lo Spezia al Franchi (1-1 il finale). C'è un po' di amarezza per non aver raggiunto la decima vittoria consecutiva. Queste le parole di Vincenzo Italiano dalla sala stampa.

"Abbiamo fatto un primo tempo meno brillante, nel secondo abbiamo giocato con lucidità, preso due pali e creato situazioni di grande pericolo. Oggi era importante vincere anche per la storia, volevamo essere gli unici ad aver vinto dieci partite di fila. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma sicuramente non meritavamo di perdere. Sarebbe stato ingiusto". Come giudica la prestazione di Sottil? "Riccardo non è al massimo della condizione, ma lo vogliamo recuperare perché ha delle qualità che tutti conoscete. Nell'uno contro uno può creare pericoli in qualsiasi momento. Solo giocando può ritrovare la condizioni, cercheremo di dargli più spazio possibile". Contento dell'ingresso di Brekalo? "Sì, è entrato bene, lui è bravo a venir dentro il campo. E' anche freddo sotto porta a differenza di qualcun altro. È stato sfortunato sul palo, ma è entrato bene e mi fa piacere". Ci sono degli elementi che possono darvi qualcosa in più. Ikoné, Gonzalez... "Possiamo vedere una Fiorentina ancora migliore, il problema è che manca un mese e mezzo alla fine della stagione. Ci sono tanti giocatori che possono darci una mano ulteriore. Mancano i gol di Ikoné, i gol ed i movimenti di Gonzalez. Se dovessero trovarli sarebbe benzina per noi in questo mese e mezzo. Stiamo bene, se ci aggiungiamo anche la crescita di questi elementi non troveremo una Fiorentina in calo a fine stagione. Possiamo arrivare in fondo senza incappare in situazioni di stanchezza". Igor oggi ha sbagliato, ma stava facendo comunque molto bene... "Teniamo conto che di fronte a lui c'è un giocatore che è uno dei più forti in categoria. In questo momento mette in difficoltà chiunque. Hanno fatto un gol simile con lo Spezia. I gol da rinvio del portiere sono evitabilissimi, di facile lettura. Anche Igor deve crescere, ma non puntiamo il dito su questo ragazzo che si sta esprimendo al massimo". Si è infastidito per i tanti falli dello Spezia? "Bravo lo Spezia per aver spezzettato la gara, aver cercato di limitarci con questo atteggiamento. Siamo stati sfortunati a non beccare il secondo giallo. C'è anche l'avversario, che è bravo e fortunato. Hanno avuto anche la palla per vincerla con Shomurodov, ma non sarebbe stato giusto perdere oggi. In ogni caso complimenti a loro, che ci hanno bloccato proprio nel giorno che tanto volevamo entrare nella storia".