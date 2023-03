Fiorentina: Magli, il lord inglese che sbagliò provino. Dal 4 marzo una mostra su di lui

Magli ( sinistra) e Furiassi si riparano dalla pioggia (La Fotocinetecnica Roma - Archivio famiglia Furiassi)

Firenze, 3 marzo 2023 – Avete presente quando vi capita la grande occasione della vita e fate un provino che va malissimo? E’ successo al giovane Augusto Magli da Molinella (in provincia di Bologna) che a 16 anni fece un provino per la Fiorentina (spinto da un altro Magli, Renzo, fedelissimo ex viola) con esito disastroso: «Non vidi mai il pallone» ricorderà anni dopo. Il sogno della Serie A, però, non è finito lì per Augusto perché il suo mentore Renzo convince l’allenatore Galluzzi che quel ragazzo ha talento, nonostante il provino. Comincia così l’avventura di uno dei più grandi mediani della storia gigliata che verrà ricordato nella sua Molinella, a 100 anni dalla nascita, con una mostra. Si tratta di «Al tempo di Augusto Imperatore» organizzata dalla Compagnia del Caffè, con il patrocinio del Comune emiliano dal 4 al 14 marzo (orario 20-22 tutti i giorni, poi sabato e domenica 10-12 / 16-18 / 20-22). La mostra si aprirà sabato 4 marzo alle 17

E’ l’occasione per celebrare un giocatore importante per la Fiorentina, forse non ricordato a sufficienza. Grande protagonista in campo dal 1941 al 1954, con 255 presenze e 4 reti, Magli si conquista un posto da titolare nel 1945-46 e poi sotto la guida di Ferrero diventa uno dei primi componenti del famoso «blocco viola» che sarà poi perfezionato da Bernardini nella squadra del primo scudetto 1955-56 quando Augusto ha già lasciato Firenze. Mancino puro di grandi doti fisiche, è un punto di riferimento per i compagni anche fuori dal campo dove sfoggia un’eleganza da lord inglese. Magli disputò anche una partita in Nazionale ai Mondiali del 1950 in Brasile (Svezia-Italia finita 3-2).