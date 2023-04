Fiorentina, le pagelle. Prodezza Sottil: il piattone è servito. Venuti e Terzic, due brutti blackout

Firenze, 21 aprile 2023 - Le pagelle di Fiorentina-Lech Poznan.

IL MIGLIORE

Sottil 7. Calibra nell’angolo un gol pesantissimo con un piattone nel momento più difficile. Qualche accelerata ben riuscita contro Czerwinski (che rischia anche l’espulsione e viene sostituito). Un destro centrale e altra ricerca di verticalità. (Kouame sv)

IL PEGGIORE

Venuti 4,5 Dopo 8 minuti il rinvio centrale in area diventa un assist per Sousa e da lì comincia la partita in salita per la Fiorentina. Nel secondo tempo perde un contrasto quasi sanguinoso contro Velde quando il Lech sta fiutando l’impresa.

Terracciano 5,5. Inchiodato sul sinistro di Sousa, che era in posizione troppo golosa per sbagliare. Velde lo batte su rigore, Sobiech sul primo palo.

Milenkovic 5,5. Ammonito per un intervento evitabile a centrocampo, salterà la semifinale di andata. ( Quarta 5,5 )

Igor 5. Si perde Sobiech sul terzo gol e sbanda nei momenti complicati.

Biraghi 5,5. Spinte e ringhiate contro Skoras. Molto nervoso, si becca quasi subito un giallo e viene sostituito per evitare problemi peggiori. (Terzic 4,5. L’intervento sciagurato su Skoras vale il rigore per il Lech).

Bonaventura 6. Molto attivo, si fionda in ogni contrasto. Sempre presente, un assist puro per Jovic. ( Castrovilli 6,5 : segna il gol della tranquillità.)

Mandragora 6. Tanta fatica e poca lucidità, è sua però la palla che innesca il gol di Sottil.

Gonzalez 6. Spizzicate di testa fra le linee, un duro contrasto in area che lo costringe a giocare fasciato. Tanto lavoro anche in copertura nei momenti complicati.

Barak 5 Frenetico e disperso fra le linee, perde fra l’altro il contrasto sul terzo gol.

Jovic 5. Isolato, spunta dalla periferia con un destro intercettato dal portiere con il piede. Poi poco altro. ( Cabral 6 )

Italiano 5. Maxi turnover e niente calcoli su Milenkovic diffidato. Perché?