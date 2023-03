Fiorentina, Italiano: "Daremo battaglia, vogliamo andare avanti. A sinistra gioca Ranieri"

Vincenzo Italiano (Fotocronache Germogli)

Firenze, 15 marzo 2023 - Vigilia di Conference League per la Fiorentina, che a Sivas si gioca l'approdo ai Quarti di Finale della competizione. Pioggia e freddo hanno accolto martedì sera i viola. La rifinitura odierna si è svolta sotto una leggera ma costante pioggerellina fredda. Luka Jovic non è ancora arrivato in ritiro ("era una cosa programmata", ha detto il tecnico), lo farà soltanto nella giornata di domani a ridosso della gara. Queste le parole di Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa. "C'è grande voglia di andare avanti, è normale che diventi una partita importante. Siamo in vantaggio di un gol e vogliamo salvaguardare la prestazione dell'andata. Il campo poi dirà se siamo stati bravi in queste due partite. Vogliamo dare battaglia come all'andata, sicuramente troveremo un Sivasspor molto diverso".



Chi gioca in porta?

"Pietro sembra recuperato, ma voglio fare i complimenti a Sirigu per l'approccio che ha avuto domenica e per come è arrivato. Da questo punto di vista sono sereno, domani al di là di chi difenderà i pali dovremo avere uno spirito da squadra di valore".



All'andata avete sprecato tante palle gol...

"Siamo andati a rivedere tutto ciò che abbiamo prodotto all’andata e che potevamo concludere in maniera diversa. Se saremo bravi a produrre tutte quelle situazioni, sono sicuro che i ragazzi abbiamo capito come concludere meglio. Dobbiamo avere i tempi giusti, possiamo lavorare in modo diverso e migliore davanti alla porta".



Vi aspettate difficoltà legate al clima ed all'altitudine? Quanto è maturata la squadra ultimamente?

"Abbiamo cercato di anticipare l’arrivo a Sivas rispetto alle altre trasferte per questo fuso orario per testare questo terreno di gioco, per prenderci confidenza. Lo abbiamo voluto, possiamo avere dei vantaggi per fare una prestazione di grande livello. Vedo una squadra in crescita, tanti ragazzi stanno crescendo come singoli. Ricerchiamo questo, mi auguro che si possa continuare così. Quando si perde le settimane diventano lunghissime. Ora c’è grande armonia nello spogliatoio e tutto è diventato più leggero. Spero di vederli da qui alla fine proporre questo tipo di prestazioni, in questo momento c'è armonia e questo stato d'animo fa la differenza".



C'è anche da sottolineare una compattezza difensiva importante.

"È bello sottolineare che la squadra sia maturata e cresciuta anche in fase difensiva. Abbiamo concesso poco, ne siamo contenti. Tutti ci sacrifichiamo per aiutare la squadra, ripieghiamo tutti. Siamo attenti e concentrati, spesso abbiamo subito gol evitabili, adesso invece riusciamo sempre a metterci una pezza: questa attenzione deve regnare, così si vincono le partite".



Emergenza a sinistra, chi gioca al posto di Terzic e Biraghi?

"Abbiamo Terzic e Biraghi assenti, la situazione di Biraghi è molto discutibile, ma ormai è andata. Domani gioca Ranieri, avrà una grande occasione. Ho grande fiducia in lui, avete visto come ha risposto quando è stato chiamato in causa. Ha lavorato da centrale, ma è a suo agio in quella zona di campo, è libero di testa e senza pressione farà la sua partita con attenzione, quella non gli manca. Cercheremo di fare la prestazione tutti insieme che ci consenta di gioire alla fine".