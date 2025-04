Fiorentina, festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975

Firenze, 7 aprile 2025 – Festa grande in Palazzo Vecchio venerdì 20 giugno per celebrare la vittoria della Coppa Italia della Fiorentina nella stagione 1974-75, (la quarta della serie). Non è l’ultima Coppa Italia vinta dal club viola (successi anche nel 1995-96 e nel 2000-01) ma è particolare per l’anniversario tondo e perché è l’unico trofeo vinto da una squadra tanto promettente quanto sfortunata (Roggi e Guerini costretti a lasciare il calcio giocato giovanissimi), una vittoria nel segno di Giancarlo Antognoni in campo e dell’indimenticato Mario Mazzoni in panchina. La finale, il 28 giugno a Roma, finì 3-2 per i viola.

Nella giornata di festa in Palazzo Vecchio (la principale iniziativa, mentre ci saranno altri eventi che coinvolgeranno anche i tifosi, il Museo Fiorentina e Storia Viola), organizzata dal Comune e annunciata dall’assessora allo sport, Letizia Perini, saranno protagonisti i calciatori di quell’impresa, celebrata da un video di Massimo Cervelli e Marco Vichi.

Un annuncio arrivato all’interno dell’affollata inaugurazione della mostra “Ultras. I colori del calcio” (a Villa Arrivabene fino a giovedì 10 aprile),organizzata da Simone Perini con cimeli legati alle varie tifoserie italiane: sciarpe, magliette, adesivi, cappellini e via dicendo.