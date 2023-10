Fiorentina- Ferencvaros, i provvedimenti di circolazione. Scattano divieti

Firenze, 3 ottobre 2023 - Giovedì sera allo stadio Franchi torna la Conference League. Alle 21 la Fiorentina scenderà in campo contro il Ferencvaros. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. Per le modalità di arrivo della tifoseria ospite, l'allestimento dell'area dedicata sarà anticipato alle 9.

A quell’ora scatteranno divieti di transito e sosta in piazza Berlinguer, viale Fanti interno (dietro Misericordia San Pietro Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi e piazzale Campioni del '56. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le attività commerciali di viale Paoli e piazza Berlinguer dovranno rimanere chiuse per l'intera giornata, mentre il mercato rionale Fanti anticiperà la chiusura alle 12.

Previsti anche divieti di sosta e di transito dalle 14 in via Ridolfi (tra viale Strozzi e piazza Indipendenza) e piazza Indipendenza (corsia di collegamento tra via Ridolfi e via XXVII Aprile). Oltre al traffico sono stati anche adottati provvedimenti per l'ordine pubblico. E' stato infatti un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di bombolette spray contenenti principi urticanti, valevole per alcune aree comunali. Il divieto vale dalle ore 7 del 5 ottobre alle ore 7 del 6 ottobre.