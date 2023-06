Fiorentina, esodo al via: aerei, treni, bus, auto. Seimila tifosi in marcia verso la finale di Praga

Firenze, 5 giugno 2023 – Ci siamo: il conto alla rovescia verso la storia, ovvero verso la finale di Conference League di mercoledì 7 giugno a Praga (ore 21), è scandito dall’arrivo dei tifosi viola nella capitale ceca per assistere a Fiorentina-West Ham.

I circa 6mila biglietti per lo stadio sono esauriti, ma ci sono altri tifosi senza biglietto intenzionati ad andare a Praga. Il grosso dei tifosi arriverà tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina con varie combinazioni di voli a seconda di quanto hanno trovato tra agenzie e web: dai voli diretti alle combinazioni più fantasiose. Tanti hanno scelto il (lungo) viaggio in auto, minivan, pullman sia di linea che noleggiati, mentre c’è chi ha optato per la strada del treno notturno per Vienna e poi dalla capitale austriaca ancora in treno fino a Praga.

Per chi è riuscito a trovare combinazioni economiche (o comunque non astronomiche) c’è l’abbinamento partita-gita turistica (che in un città come Praga è da sfruttare), altri verranno con i cinque voli charter organizzati (posti esauritissimi) il giorno stesso della partita e poi ritorno nella notte.

Alcuni tifosi, “avanguardie” del popolo viola, hanno deciso di anticipare a lunedì l’arrivo a Praga.

Se la caccia al biglietto è stata complicata dallo scarso numero di posti concessi dalla Uefa alla Fiorentina (così come al West Ham, ovviamente), ora ci sono ancora tifosi che sono riusciti ad acquistare il tagliando per l’ingresso allo stadio, ma sono ancora alla ricerca di un posto in aereo o in pullman.