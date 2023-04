Fiorentina, verso Cremona: Quarta e Terzic stanno bene. Si rivede Jovic

Firenze, 4 aprile 2023 – Dopo la seduta di scarico di domenica mattina, ieri la Fiorentina ha cominciato a fare sul serio. Mirino puntato sulla Coppa Italia e sulla Cremonese, la semifinale d’andata di mercoledì sera 5 aprile allo ‘Zini’ può rappresentare l’occasione per indirizzare il discorso qualificazione già nei primi novanta minuti. L’obiettivo è questo, anche per togliere un po’ di peso alla gara di ritorno (27 aprile al Franchi) che è in calendario dopo una fitta serie di partite che coinvolgerà anche la doppia sfida contro il Lech Poznan in Conference League. Vincenzo Italiano la sta preparando nei minimi dettagli, forte anche di quel che è accaduto in campionato lo scorso 12 marzo.

La Fiorentina dominò la gara, mancarono solo gli ultimi quindici minuti (per stanchezza), quando Sirigu fu chiamato ad un grande intervento per salvare la porta e non rendere affannosa l’ultima parte di match. I valori in campo parvero chiari, molto di più della sfida della prima giornata in pieno agosto, quando la Fiorentina faticò a vincere ed alla fine esultò solo grazie all’errore di Radu sul tiro-cross di Mandragora. Oggi quella di Italiano è una squadra totalmente diversa. Maturata nel corso dei mesi. Cresciuta nei singoli e nel collettivo. Abituata adesso a preparare in fretta (e bene) le partite. Solo così è potuta rimanere viva fino ad aprile su tre fronti. Italiano però fa bene a non fidarsi della Cremonese, che in coppa si è dimostrata squadra più solida, capace di eliminare Napoli e Roma in trasferta.

Alla seduta di ieri ha partecipato tutto il gruppo. E questa è la notizia migliore per chi passa da una partita all’altra senza soluzione di continuità. Il motto dell’allenatore è chiaro: tutti i calciatori saranno coinvolti, solo con delle rotazioni ragionate si potrà arrivare in fondo alle varie competizioni con lucidità e con la possibilità di togliersi qualche soddisfazione. Anche Luka Jovic è dunque tornato ad allenarsi con i compagni.

La bronchite che gli ha fatto saltare le gare con Lecce e Inter (oltre a quelle della Serbia) è smaltita. Sarà Italiano a decidere l’eventuale convocazione, ma il primo passo è compiuto. Buone risposte anche da Martinez Quarta, uscito all’intervallo sabato sera, così come da Terzic che sta ricercando la condizione dopo lo stop di circa un mese. Allo ‘Zini’ si presenterà una Fiorentina pressoché completa, al netto dell’assenza di Sirigu che purtroppo perdurerà per tutta la stagione. Oggi la squadra si allenerà in mattinata, poi il pranzo tutti insieme al centro sportivo e nel pomeriggio la partenza in treno alla volta di Cremona. Comincia così la missione Coppa Italia.