Fiorentina-Cremonese, la Fiesole chiama tutti allo stadio. Ci sarà la coreografia

Firenze, 24 aprile 2023 - L'attesa è di quelle importanti, in palio c'è una finale di Coppa Italia che per la Fiorentina significa moltissimo. Al di là dell'ultimo atto da giocare a Roma il prossimo 24 maggio, andando in finale a discapito della Cremonese, i viola sarebbero anche certi di volare in Arabia il prossimo gennaio per provare a vincere la Supercoppa Italiana nel nuovo format delle Final Four.

I tifosi viola in queste ore si stanno mobilitando. La corsa al biglietto per la sfida (giovedì 27 aprile con inizio alle 21) è costante, l'obiettivo è quello di raggiungere i 30mila spettatori. Che tradotto significa riempire la Curva Fiesole, la Maratona e la Tribuna con i relativi Parterre. Questo perché la società ha deciso di non aprire alla vendita la Curva Ferrovia. Nella giornata di oggi il tifo organizzato si è fatto sentire. La Curva Fiesole ha diramato un comunicato esplicito, diffuso tramite i social. "Giovedì, in occasione del ritorno di semifinale di Coppa Italia, la Curva Fiesole ha organizzato una coreografia per spingere ancora una volta i ragazzi alla vittoria. In un momento come questo possiamo contribuire insieme a scrivere la storia. Di persona però, evitando di limitarsi a commentarla davanti ad una tastiera sui vari social. Invitiamo TUTTI a venire allo stadio, onorando la fortuna di essere fiorentini, senza far mancare il nostro sostegno. Come le ultime partite ci hanno insegnato, nessun risultato è scontato e il nostro supporto può essere fondamentale". Oltre all'invito di recarsi allo stadio, una frecciata chiara a quei tifosi che hanno criticato la squadra dopo le due ultime prestazioni. In questo momento il pensiero dei viola club e della tifoseria organizzata è chiarissimo: stare il più possibile vicini al gruppo di Italiano per spingerlo in Finale di Coppa Italia ed in Finale di Conference League.

Pazienza se per arrivarci ci sarà qualche passo falso in campionato. Giovedì (fischio d'inizio ore 21) lo stadio si preannuncia da brividi, nonostante lo 0-2 dell'andata che inizialmente sembrava aver tolto un po' di appeal alla sfida.

La Fiorentina ha imparato sulla propria pelle che star tranquilli non si può nemmeno con tre gol di vantaggio, figurarsi quando in palio c'è una finale. L'appello della Fiesole negli ultimi minuti è rimbalzato sulle bacheche social di tantissimi tifosi. In tanti lo hanno ricondiviso per farlo arrivare al maggior numero possibile di sostenitori viola.

