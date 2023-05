Fiorentina: il valore di una sconfitta, gli errori contro il ‘marziano’ e la delusione da superare

Firenze, 25 maggio 2023 – ‘Abbiamo battuto una squadra di grande valore’: e non erano parole regalate per simpatia, quelle di Inzaghi. Anche i giocatori dell’Inter hanno ripreso fiato prima ammettere di aver sudato assai, brava Fiorentina, è stata dura, poi però hanno alzato una coppa firmata da Lautaro Martinez, mentre Jovic e Cabral avevano gli occhi arrossati e in campo già si aspettavano i voti bassi per le loro prestazioni insufficienti. Che occasione persa per loro, anche a livello personale.

Più sale il livello e più i dettagli diventano decisivi, ovvio che un centravanti vero (un campione del mondo) sia capace di fare la differenza. Come spesso è successo in questa stagione, resta alla Fiorentina il rammarico di aver costruito con determinazione – gran secondo tempo –lasciando per strada il senso compiuto della partita. La solita fase difensiva, potremmo aggiungere, poi rileggiamo il nome di Lautaro e magari ci poteva anche stare.

Colpa di due episodi, ma è proprio lì che le squadre più forti riescono a fare male, con la qualità che evidentemente non hanno altri attaccanti.

E qui veniamo ai rimpianti principali che riguardavo Jovic: ancora una volta Luka si è costruito con abilità una spettacolare occasione (filtrante di Bonaventura, numero di tacco, porta libera davanti) ma il sinistro avrebbe dovuto essere più angolato per superare Handanovic.

Il quale ha probabilmente messo in mostra uno degli ultimi lampi della sua straordinaria carriera, pochi minuti prima di vedere transitare pericolosamente un’altra palla colpita da Jovic.

Troppo ‘larga’ per entrare in porta, troppo alta per essere un assist per Cabral che inutilmente stava cercando di prolungare la gittata del collo.

La finale di coppa Italia persa contro l’Inter lascerò sicuramente qualche scoria dietro di sé, ma anche la conferma che la Fiorentina è capace di giocarsela con tutti. Anche con la squadra che è andata in finale di Champions contro il City. Per cui, passi alla svelta l’amarezza, perché il calcio è capace di offrire alla svelta un risarcimento e la squadra viola vista nel secondo tempo a Roma se lo merita tutto.