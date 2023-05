Fiorentina, “Campioni per sempre”: giovedì 4 maggio la proiezione del documentario sul primo scudetto viola

Firenze, 3 maggio 2023 – Ha vinto la “Ghirlanda d’onore” al festival internazionale “Sport Movies & TV – Milano International Ficts Fest” il documentario de “laNazione.it” dedicato ai protagonisti del successo del campionato 1955-56, il primo scudetto vinto dalla Fiorentina.

L’appuntamento con la proiezione di “Campioni per sempre” (2016) è fissato per giovedì 4 maggio alle 17.30 all’Associazione Rondinella del Torrino (lungarno Soderini, 2) in collaborazione con il Museo Fiorentina.

Il documentario, realizzato dal giornalista della “Nazione”, Roberto Davide Papini, racconta la splendida avventura di quel campionato attraverso la voce dei protagonisti e raccoglie una serie di interviste inedite a giocatori come Orzan, Magnini, Sarti, Virgili, Carpanesi. E poi interviste al grande Narciso Parigi, a tifosi di ieri e di oggi, giornalisti, figli dei grandi campioni.