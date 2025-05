Fiorentina Betis, i tifosi caricano la squadra. Niente coreografia, non c’è l’ok

Firenze, 7 maggio 2025 – “Forza Fiorentina”: tra battimani, cori e fumogeni viola, i tifosi hanno incontrato la squadra allo stadio, dopo l’allenamento del team di Palladino.

Un momento di carica reciproca in vista della partita più importante dell’anno, la sfida della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia. Tanta gente all’appuntamento organizzato dai supporter. Adulti e bambini, ragazzi di tutte le età hanno partecipato al pomeriggio dedicato alla squadra. Un’atmosfera che definire infuocata è poco. Farà davvero molto caldo al Franchi.

Un momento dell'incontro tra la squadra della Fiorentina e i tifosi allo stadio, dopo l'allenamento del team di Palladino (Fotocronache Germogli)

Al termine dell’incontro, la squadra viola ha lasciato lo stadio in pullman, tra due ali di folla che hanno continuato a incitare Dodo e soci. La squadra di Palladino è quindi andata in ritiro al Viola Park. Poi, domani sera, il match tanto atteso. Una serata speciale quella di mercoledì, vigilia della partita, per Palladino. Che in queste ore ha rinnovato, come allenatore gigliato, fino al 2027.

Quella di giovedì 8 maggio è una serata decisiva per la stagione del collettivo del presidente Commisso. Intanto, la questura non ha dato l’ok alla coreografia che era stata allestita dai tifosi stessi.

Lo riferisce la stessa Curva Fiesole. I supporter chiedono a tutti di portare bandiere e sciarpe viola per colorare il Franchi. E sostenere tutti insieme la squadra in quella che sportivamente sarà una grande battaglia. La Fiorentina, per passare, deve vincere. Il pareggio non basta, in virtù del 2-1 dell’andata.

La partita di giovedì 8 maggio inizierà alle 21. Nel Betis Siviglia, tra i dirigenti, c’è Joaquin Sanchez, ex giocatore della Fiorentina. Che ha parlato della sfida con grande emozione. C’è anche lui nella delegazione biancoverde che ha raggiunto Firenze con la squadra. “Firenze è una città spettacolare. Ho ricordi bellissimi del mio periodo qui”, ha detto. Gli ingredienti per una grande serata di calcio ci sono tutti. L’ambiente viola vuole raggiungere il sogno della finale.