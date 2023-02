Fiorentina-Empoli, formazioni ufficiali. Un cambio in difesa per i viola

Amrabat in azione a Braga

Firenze, 19 febbraio 2023 – Archiviare il trionfo di Braga fino a giovedì (quando ci sarà il ritorno di Conference League) e concentrarsi sul campionato e sull’ostico avversario di oggi: l’Empoli.

La Fiorentina è chiamata oggi al “Franchi” (fischio d’inizio alle 15, diretta tv su Dazn e Sky) a confermare quanto di buono ha fatto a Braga, calandosi però nel contesto di una classifica in campionato che per ora è deludente, ma che in caso di sconfitta diventerebbe preoccupante.

Per quanto riguarda le scelte di Italiano, in attacco conferma per Jovic, Gonzalez e Saponara. A centrocampo tira il fiato Bonaventura con Barak che giocherà ad Amrabat e Mandragora. In difesa conferma per Venuti e Quarta al posto di Igor.

14:01 La formazione dell’Empoli EMPOLI(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi 14:02 La formazione della Fiorentina FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Terzic; Barak, Amrbat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.

Arbitro: Prontera di Bologna