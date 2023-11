Fiorentina-Bologna, la coreografia della Fiesole: i cinquant’anni della curva viola

Firenze, 12 novembre 2023 – I colori del bianco e del viola, il numero cinquanta e diverse generazioni di tifosi che guardano verso il futuro. Questo racconta la coreografia della curva Fiesole andata in scena al Franchi prima di Fiorentina-Bologna.

Una coreografia molto attesa e che era saltata in Fiorentina-Juventus a causa dell’alluvione che ha colpito le province di Firenze, Prato e Pistoia. E che ha portato i tifosi della curva a decidere di non tifare in rispetto alle vittime. Una coreografia a lungo preparata per celebrare i primi cinquant’anni del tifo a Firenze.