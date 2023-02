Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1: viola in semifinale contro la Cremonese

Jovic

Fiorentina-Torino, fischi per Amrabat al suo ingresso in campo

Firenze, 1 febbraio 2023 -. Una bella Fiorentina (decisamente in crescita rispetto alla gara di campionato contro i granata) batte il Torino per 2-1 e approda alla semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Un risultato giusto anche se più volte il Toro ha creato problemi ai gigliati e nel finale ha riaperto la gara alla ricerca della clamorosa rimonta.

I viola sono in serata brillante, anche se nella prima mezz'ora forse un po' confusionari. Si vede la voglia di andare in semifinale per continuare a sognare l'obiettivo della Coppa Italia. Grande mattatore della serata è il solito inesauribile Bonaventura, ma bene anche Terracciano (gol subito a parte), la difesa, Terzic e Igor in particolare, Gonzalez e Barak, con nota di merito per Jovic per il gran gol e a Ikoné per aver trovato,finalmente concretezza. Chi non convince, invece, è Kouame, impreciso e pasticcione e anche Dodo non incide.

LA CRONACA

Chiuso il caso Amrabat i viola sono orchestrati in regia da Mandragora. In attacco, un tridente composto da Kouame, Jovic e Gonzalez. In difesa mister Italiano ha scelto Terzic al posto di capitan Biraghi.

Nel primo tempo occasioni da entrambe le parti in una gara viva. Due grandi parate di Terracciano, un palo colto da Mandragora. Ritmi alti con il Toro che non molla di un centimetro. Molti interventi decisi, Doveri lascia correre molto (forse troppo).

Poi nella ripresa il gol di Jovic per l'1-0 viola al 20' (ottimo l'assist di Terzic) sblocca il match. Il serbo, fin lì poco incisivo, realizza con un gran colpo di testa. La gara. si accende e i viola rischiano in qualche occasione (Miranchuk va vicinissimo al gol) e mancano il raddoppio con Cabral che coglie la traversa, Nel finale il raddoppio di Ikoné (dopo un gran lavoro di Cabral) sembra chiudere i conti al 45',ma la riapre Karamoh al 49' anche approfittando di un'uscita fuori misura di Terracciano.

Il Toro fa paura negli ultimi due minuti, ma ormai non c'è più tempo. I viola fanno festa e volano in semifinale. Il sogno continua.

Rivivi la diretta

17:45 La formazione viola FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame 17:52 La formazione granata Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria 18:01 Partiti E' cominciata Fiorentina-Torino 18:04 2' pt Toro subito pericoloso con Ricci che tutto solo va vicino al gol, ma Terracciano salva 18:15 13'pt Infortunio a Milinkovic Savic dopo uno scontro con Barak, per fortuna il portiere granata si riprende 18:22 18' pt: palo dei viola! Gran tiro di Mandragora che si stampa sul palo 18:27 24' pt Sanabria di testa, gran paratra di Terracciano 18:28 25' pt Igor scatenato, avanza palla al piede, il tiro è ribattuto 18:34 30' pt Viola pericolosi, Bonaventura mette un pallone in area, ma nessuno lo devia 18:47 42' pt Colpo di testa di Milenkovic da ottima posizione, palla alta 18:48 44' pt I vila premono, ci prova Gonzalez, para Milimkovic 18:52 47' pt Squadre al riposo sullo0-0 19:09 1' st E' cominciata la ripresa. Nessun cambio 19:19 11 st Punizione di Mandragora deviata, poi sul corner Gonzalez impegnma Milinkovic. 19:22 13' st Servito da Jovic, dopo un'ottima azione di Bonaventura, Kouame si divora il gol del vantaggio 19:24 16' st Entra Ikoné, esce Kouame 19:29 20' st: GOL! Spolendido gol di testa di Jovic su perfetto cross di Terzic: 1-0 19:37;00 28' st Escono Jovic (applaudito) e Mandragora per Cabral e Amrabat (qualche fischio) 19:40 32' st Bel passaggio di Ikoné a Gonzaòlez, l'argentino colpisce l'esterno della rete - - : - - 35' st Mischia in area viola, salva Terracciano - - : - - 40' st Miranchuk sfiora il gol, palla di poco alta 19:49 42 st Esce Bonaventura (applauditissimo) entra Duncan 19:54 45' st: GOL! Ikoné raddoppia con un gran tiro 19:55 46 st Traversa di Cabral! 19:55 48' st Accorcia Karamoh 20:00 51' st Finisce qui, viola in semifinale di Coppa Italia!

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora (28'st Amrabat), Barak; Gonzalez, Jovic (28' st Cabral), Kouame (16' st Ikoné). Allenatore: Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo (16' st Ola Aina), Ricci, Linetty (16' st Ilic), Vojvoda (30' st Karamoh); Miranchuk, Vlasic; Sanabria.Aallenatore Juric

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 20' st Jovic; 45' st Ikoné; 49' st Karamoh