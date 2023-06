Un codice, un cellulare carico e un poncho anti pioggia: vi accompagniamo verso la finale Fiorentina-West Ham

Praga, 6 giugno 2023 – Si avvicina la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham (mercoledì 7 giugno ore 21) e sale la “febbre” nelle due tifoserie. Chi è riuscito ad acquistare il biglietto è raggiunto dalle informazioni della Uefa su prescrizioni da seguire e consigli utili per assistere alla finale.

Un codice da attivare

In realtà il biglietto cartaceo non esiste: chi ha acquistato (on line) l’accesso alla partita lo ha poi ricevuto sulla applicazione Uefa Ticketing (dopo l’avviso per email) con un codice QR. Non preoccupatevi se c’è scritto “biglietto non attivo”: mercoledì sera, al primo varco per entrare, sarà attivato dagli steward dello stadio. Fondamentale avere il cellulare carico per evitare brutte sorprese. Fondamentale sarà avere i “power bank”, ovvero un carica cellulare portatile.

Meteo: probabile pioggia, ma niente ombrelli

L’Uefa rende noto che “le previsioni meteo attuali per il giorno della partita sono di 23°C con possibilità di pioggia”. All’interno dello stadio, però, non si possono portare ombrelli. Questo il consiglio dell’Uefa: “Portati un poncho”

Problema parcheggi

La Uefa invita a evitare di andare allo stadio in auto: “Non c'è parcheggio e i parcheggi in città sono estremamente limitati. Se vai in macchina, richiedi un pass per il parcheggio presso il Fan Meeting Point della Fiorentina a Výstaviště”. La “Fan Zone” per i tifosi viola aprirà alle 10 di mercoledì 7 giugno.

Ingressi per i viola

I tifosi della Fiorentina entreranno alla Eden Arena dalla zona sud (Praha-Eden) e dovranno usare gli ingressi 3 e 4. Ognuno dovrà entrare nell’ingresso indicato sul suo biglietto elettronico.

Allo stadio per tempo

L’Uefa invita a evitare le code e ad arrivare allo stadio 3 ore prima del calcio d'inizio, ovvero alle 18 “per vivere al massimo l'atmosfera pre-partita”. Per spostarsi si possono usare i mezzi pubblici “che saranno gratuiti per 24 ore a partire dalle 8 del 7 giugno”. Per i tifosi della Fiorentina saranno in funzione dei treni navetta appositi che condurranno dal Fan Meeting Point di Výstaviště allo stadio.

Dopo la partita

La speranza viola è un dopo partita di grande festa, ma comunque c’è da tornare in albergo o direttamente a Firenze. “Dopo la partita – si legge sul messaggio della Uefa – sali su uno dei treni navetta in partenza da Praha-Eden per tornare al Fan Meeting Point. Da qui, puoi prendere la metropolitana o il tram per altre destinazioni in città. Se parti con un volo charter nelle ore successive alla partita, i bus navetta gratuiti saranno pronti allo stadio per riportarti immediatamente all'aeroporto. Dirigiti verso la stazione di Praha-Eden e tieni d'occhio le indicazioni per i bus navetta.

Bagaglio molto leggero

Le borse di dimensioni superiori al formato A4 (21,0 x 29,7 x 21,0 cm) non sono ammesse all'interno dello stadio.