“Lo chiamavano Brizenbauer”: il docufilm della Nazione su Brizi è in nomination a Sport Movies & Tv. Il trailer

Firenze, 5 ottobre 2024 – Il sogno di un bambino, tifosissimo della Fiorentina, che si avvera in una favola tutta viola. E’ il racconto di “Lo chiamavano Brizenbauer. La favola viola di Pino Brizi” il documentario realizzato per “La Nazione”da Roberto Davide Papini, con montaggio di Michele Coppini e riprese dello stesso Coppini, di Massimo Nencioni e Lorenzo Console.

Il video è in nomination al “Sport Movies & Tv“, finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva in programma a Milano dal 5 al 9 novembre 2024.

Si tratta della vicenda umana e sportiva di Giuseppe Brizi (detto Pino) tra Macerata e Firenze. Brizi è uno dei grandi artefici del secondo scudetto gigliato nel 1968-69. In più, con le sue 389 partite in maglia viola è uno dei fedelissimi della maglia viola, secondo solo a Giancarlo Antognoni. A fare da guida è il figlio di Brizi, Gianluca. Ci sono interventi di ex giocatori della Maceratese (Alberto Prenna e Giovanni Pagliari) e della Fiorentina come Claudio Merlo, Luciano Chiarugi, Moreno Roggi e lo stesso Antognoni.

Il documentario è tra le opere in “nomination“ (come si legge nella comunicazione ufficiale) per l’assegnazione della “Guirlande d’Honneur 2024, della “Mention d’Honneur 2024” o dei Premi Speciali 2024.