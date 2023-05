Un archivio viola di passione: in Palazzo Vecchio la mostra fotografica di Aldo Polidori sulla Fiorentina

Firenze, 30 maggio 2023 – Si terrà nella sala d'Arme di Palazzo Vecchio a Firenze dal 9 al 14 giugno prossimi la mostra fotografica di Aldo Polidori sulla Fiorentina. Per la prima volta verrà presentato al pubblico l'archivio Aldo Polidori, donato dalla famiglia Polidori all'Associazione centro di coordinamento viola club.

Si tratta, come spiegano gli organizzatori, "della più prestigiosa collezione fotografica cartacea privata sulla storia della Fiorentina dal 1929 al 1960".

Gli album saranno esposti in teche chiuse con la proiezione no-stop della versione digitalizzata di tutte le foto. L'ingresso alla Sala d'Arme sarà gratuito, con accesso sia da piazza Signoria sia dal Cortile di Michelozzo. Venerdì 9 giugno alle 10 è prevista una cerimonia di inaugurazione della mostra con la presenza degli eredi di Aldo Polidori.

Il 12, 13 e 14 giugno, alle ore 17.30, in programma anche incontri di approfondimento sulla storia della Fiorentina e di Firenze. L'iniziativa è organizzata in collaborazione col Comune di Firenze e con le associazioni Giglio Amico, Glorie Viola e Museo Fiorentina. "Siamo lieti di avere concesso la sala d'Arme di Palazzo Vecchio, la casa di tutti i fiorentini - dice l'assessore allo sport, Cosimo Guccione -. E' giusto mantenere vivo un importante spaccato della storia della Fiorentina attraverso una minuziosa raccolta fotografica. Una raccolta che non è una fredda esposizione di scatti ma il vivo e pulsante ricordo di un tifoso eccezionale. Ringraziamo per questo la famiglia Polidori, l'Associazione Centro di coordinamento viola club, proprietaria della collezione, le Associazioni Giglio Amico odv, Glorie Viola e Museo Fiorentina che hanno offerto a tutti i fiorentini questo prezioso tesoro"