Figline, tensione da derby. San Donato: devi provarci

Nel campionato di serie D le due fiorentine, Figline 1965 e San Donato Tavarnelle oggi (ore 15) a caccia di punti necessari per evitare altri scivoloni in classifica. Ieri si è giocato l’anticipo fra Poggibonsi-Real Forte Querceta (0-0).

Figline 1965-Aquila Montevarchi (arbitro Di Mario di Ciampino). Fari puntati al "Del Buffa" per questo secondo derby stagionale (dopo quello di Coppa Italia vinto ai rigori) atteso da 15 anni contro il Monte-varchi gasato per la prima vittoria a spese della Sangiovannese, con il Figline in cerca di riscatto dopo lo scivolone di Orvieto. Intanto per la partita di oggi, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive sulla vendita dei biglietti, ha deliberato il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti della provincia di Arezzo e chiusura del settore ospiti. La biglietteria centrale aprirà dalle ore 13,30 dietro esibizione del documento di riconoscimento. E’ sicuramente un danno notevole per il Figline del presidente Pampaloni che su questo derby contava di fare cassa. Sul fronte sportivo, c’è da registrare che l’allenatore Tronconi tranne il portiere Conti infortunato che sarà sostituito da Pagnini, potrà contare su tutto il resto del gruppo. Nel Montevarchi di Calori non ci sarà Francalanci squalificato. Sangiovannese-San Donato Tavarnelle (arbitro Casali di Crema). Dopo il rammarico per non essere riusciti a capitalizzare bene la precedente gara con il Trestina, la squadra gialloblù di Collacchioni oggi al "Fedini" cercherà di tornare a conquistare il massimo risultato. Forte del rientro dalla squalifica di Borghi, il tecnico dei gialloblù avrà tutti a disposizione. Nella Sangiovannese non ci sarà Regolanti squalificato ma il nuovo acquisto Federico Simonti, difensore classe 2000 che in settimana si è sempre allenato con il gruppo, è probabile che il tecnico Gabriele Bencivenni decida di portarlo in panchina per un eventuale impiego.

Giovanni Puleri